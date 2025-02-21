Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Misi Berat Pieter Huistra: Pertahankan PSS Sleman di Liga 1

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 21 Februari 2025 |02:05 WIB
Misi Berat Pieter Huistra: Pertahankan PSS Sleman di Liga 1
Pieter Huistra kala melatih PSS Sleman. (Foto: PSS Sleman)
A
A
A

SLEMAN – Pelatih anyar PSS Sleman, Pieter Huistra, usung misi khusus dalam mengemban pekerjaan barunya. Dia ingin pertahankan PSS Sleman di Liga 1.

Ya, Pieter Huistra mempunyai misi berat mempertahankan Super Elang Jawa -julukan PSS Sleman- di kompetisi Liga 1. Huistra langsung menggeber latihan tim untuk memenuhi target itu.

PSS Sleman vs Bali United di Liga 1 2024-2025 (Foto: Instagram/@baliunitedfc)

1. Jadi Pelatih Baru PSS Sleman

Pieter Huistra baru saja ditunjuk sebagai pelatih baru PSS Sleman, Rabu 19 Februari 2025. Super Elang Jawa mengganti pelatih setelah rentetan hasil negatif di Liga 1 2024-2025.

Diketahui, PSS Sleman belum menang dalam lima pertandingan terakhir. Hasil minor beruntun itu membuat mereka mendekam di urutan ke-17 klasemen sementara Liga 1 2024-2025.

Dengan 11 pertandingan tersisa pada musim ini, PSS Sleman terancam degradasi ke kompetisi kasta kedua. Tak ayal, Huistra mempunyai tugas berat di awal kiprahnya bersama Super Elang Jawa.

2. Tugas Berat

Oleh karena itu, Huistra tidak mempunyai banyak waktu untuk menyesuaikan diri dengan tim. Pelatih asal Belanda itu ingin langsung meningkatkan intensitas latihan sebelum laga terdekat melawan Malut United pada Minggu 23 Februari 2025.

"Sebuah kesulitan yang hadir saat datang melatih di tengah perjalanan sebuah kompetisi. Kami hanya memiliki waktu singkat untuk mengenal para pemain, mengenal personel-personel yang ada di tim ini," ujar Huistra dikutip dari laman resmi PSS Sleman, Jumat (21/2/2025).

"Kemudian pertandingan terdekat melawan Malut United FC juga siap menanti. Tidak ada pilihan selain harus melakukan lompatan besar dengan menjalankan intensitas latihan untuk meraih hasil yang mengesankan,” sambung eks pelatih Timnas Indonesia itu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/27/11/1648681/hasil-liga-champions-arsenal-dan-real-madrid-menang-liverpool-hancur-lebur-pnx.webp
Hasil Liga Champions: Arsenal dan Real Madrid Menang, Liverpool Hancur Lebur
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/24/turnamen_biliar_mnc_2.jpeg
MNC Televisi Network dan MNC University Juara MNC Sports Competition 2025 Cabor Biliar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement