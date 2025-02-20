Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persebaya Surabaya Akhirnya Sudahi Puasa Kemenangan di Liga 1, Bruno Moreira Ungkap Peran Penting Paul Munster

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 20 Februari 2025 |01:14 WIB
Persebaya Surabaya Akhirnya Sudahi Puasa Kemenangan di Liga 1, Bruno Moreira Ungkap Peran Penting Paul Munster
Persebaya Surabaya kala berlaga. (Foto: Persebaya Surabaya)
A
A
A

SURABAYAPersebaya Surabaya akhirnya menyudahi puasa kemenangan di Liga 1. Striker Persebaya Surabaya, Bruno Moreira, pun soroti peran sang pelatih. Paul Munster.

Baginya, kemenangan penting yang diraih Persebaya ini tak luput dari sosok Paul Munster. Alhasil, Persebaya bisa akhiri tren buruk setelah enam laga tanpa kemenangan usai bungkam PSBS Biak di pekan ke-23 Liga 1 2024-2025.

Paul Munster. ig/officialpersebaya

1. Persebaya Surabaya Akhiri Puasa Kemenangan

Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu 16 Februari 2025 malam WIB. Gol semata wayang tim Bajul Ijo itu dicetak oleh Bruno Moreira di menit ke-55.

Kemenangan ini terasa spesial karena akhirnya Persebaya Surabaya menyudahi puasa kemenangan di enam laga terakhirnya. Di sisi lain, kemenangan ini diraih tanpa kehadiran pelatih kepala, Munster, yang absen mendampingi tim akibat skorsing.

2. Peran Penting Paul Munster

Meski demikian, Bruno Moreira, menegaskan bahwa Munster tetap memainkan peran penting dalam kemenangan tim. Pasalnya, arsitek berusia 43 tahun itu sudah menyiapkan tim dengan matang selama masa persiapan.

"Ya, semua strategi dan taktik dimulai dari Coach Munster. Pesannya tetap sama. Gaya permainan kami tidak berubah, baik dengan atau tanpa Munster. Taktik dan strategi tetap sama seperti yang kami latih. Satu-satunya perbedaan adalah dia tidak berada di pinggir lapangan saat pertandingan," ujar Bruno Moreira, dilansir dari situs LIB, Kamis (20/2/2025).

"Coach Munster memang absen karena skorsing, tapi selama minggu persiapan dia sudah memberikan semua taktik untuk pertandingan. Dia berbicara kepada kami, mengadakan pertemuan, dan memberikan instruksi. Dia hanya tidak berada di lapangan saat pertandingan, tetapi dia tetap menjadi bagian dari kemenangan ini," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/24/51/1647655/atlet-biliar-ri-menuju-next-level-ketum-pb-pobsi-hary-tanoesoedibjo-sport-science-kompetisi--konsentrasi-jadi-kunci-mxd.webp
Atlet Biliar RI Menuju Next Level, Ketum PB POBSI Hary Tanoesoedibjo: Sport Science, Kompetisi & Konsentrasi Jadi Kunci!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/15/marc_marquez.jpg
Marc Marquez Disebut Berpeluang Kembali Gabung Honda
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement