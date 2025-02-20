Persebaya Surabaya Akhirnya Sudahi Puasa Kemenangan di Liga 1, Bruno Moreira Ungkap Peran Penting Paul Munster

SURABAYA – Persebaya Surabaya akhirnya menyudahi puasa kemenangan di Liga 1. Striker Persebaya Surabaya, Bruno Moreira, pun soroti peran sang pelatih. Paul Munster.

Baginya, kemenangan penting yang diraih Persebaya ini tak luput dari sosok Paul Munster. Alhasil, Persebaya bisa akhiri tren buruk setelah enam laga tanpa kemenangan usai bungkam PSBS Biak di pekan ke-23 Liga 1 2024-2025.

1. Persebaya Surabaya Akhiri Puasa Kemenangan

Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu 16 Februari 2025 malam WIB. Gol semata wayang tim Bajul Ijo itu dicetak oleh Bruno Moreira di menit ke-55.

Kemenangan ini terasa spesial karena akhirnya Persebaya Surabaya menyudahi puasa kemenangan di enam laga terakhirnya. Di sisi lain, kemenangan ini diraih tanpa kehadiran pelatih kepala, Munster, yang absen mendampingi tim akibat skorsing.

2. Peran Penting Paul Munster

Meski demikian, Bruno Moreira, menegaskan bahwa Munster tetap memainkan peran penting dalam kemenangan tim. Pasalnya, arsitek berusia 43 tahun itu sudah menyiapkan tim dengan matang selama masa persiapan.

"Ya, semua strategi dan taktik dimulai dari Coach Munster. Pesannya tetap sama. Gaya permainan kami tidak berubah, baik dengan atau tanpa Munster. Taktik dan strategi tetap sama seperti yang kami latih. Satu-satunya perbedaan adalah dia tidak berada di pinggir lapangan saat pertandingan," ujar Bruno Moreira, dilansir dari situs LIB, Kamis (20/2/2025).

"Coach Munster memang absen karena skorsing, tapi selama minggu persiapan dia sudah memberikan semua taktik untuk pertandingan. Dia berbicara kepada kami, mengadakan pertemuan, dan memberikan instruksi. Dia hanya tidak berada di lapangan saat pertandingan, tetapi dia tetap menjadi bagian dari kemenangan ini," tambahnya.