HOME BOLA LIGA INDONESIA

Reaksi Tyronne del Pino Usai Naik Barracuda di Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung: Rasanya seperti Olahraga Lain!

Miftahul Ghani , Jurnalis-Kamis, 20 Februari 2025 |00:08 WIB
Reaksi Tyronne del Pino Usai Naik Barracuda di Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung: Rasanya seperti Olahraga Lain!
Tyronne del Pino kala membela Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
GELANDANG Persib Bandung, Tyronne del Pino, bereaksi usai naik kendaraan taktis (rantis) barracuda di laga Persib Bandung vs Persija Jakarta. Dia mengatakan bahwa kondisi ini membuatnya seperti berada di olahraga lain.

Tyronne del Pino dan para pemain lain dari Persib Bandung harus menggunakan barracuda untuk datang dan meninggalkan Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, pada Minggu 16 Februari 2025. Gelandang asal Spanyol ini mengaku momen ini merupakan pertama kali dirasakannya.

Tyronne del Pino @tyronne11.jpg

1. Tak Pernah Bayangkan

Tyronne del Pino beberkan perasaannya usai pulang dan pergi dari Stadion Patriot Candrabhaga menggunakan barracuda. Dia mengaku tak pernah membayangkan bisa menghadapi laga dengan menggunakan kendaraan tak biasa itu.

“Rasanya seperti olahraga lain, bahkan mungkin lebih buruk sedikit,” ucap Tyronne di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Selasa 18 Februari 2025.

Meski demikian, Tyronne del Pino harus memakluminya. Apalagi, rantis ini disiapkan agar memberikan rasa aman kepada skuad Persib Bandung.

“Ini adalah peraturan di sini untuk keamanan para pemain, jadi saya harus beradaptasi. Tapi jujur, ketika pertama kali saya masuk ke dalam Barracuda, saya sedikit terkejut,” tuturnya.

2. Ambil Sisi Positif

Tyronne pun mencoba melihat sisi positifnya. Setidaknya, ia kini memiliki pengalaman naik rantis dalam menghadapi pertandingan sepakbola.

“Dan kami membuat video, karena bagi saya dan beberapa pemain lain, ini pertama kalinya kami mengalami hal seperti ini,” ucap Tyronne.

“Jadi ya, ini akan menjadi anekdot, pengalaman lain yang saya dapatkan dalam hidup saya. Jadi ya sudah, tidak apa-apa,” lanjutnya.

 

