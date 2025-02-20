Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Ole Romeny Cs Dituntut Oxford United Lebih Kreatif Usai Kesulitan Cetak Gol

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 20 Februari 2025 |09:15 WIB
Ole Romeny Cs Dituntut Oxford United Lebih Kreatif Usai Kesulitan Cetak Gol
Ole Romeny kala membela Oxford United. (Foto: Instagram/@oleromeny)
OXFORD Ole Romeny cs dituntut Oxford United lebih kreatif usai tim kesulitan cetak gol. Hal ini sudah dialami Oxford United dalam beberapa pertandingan terakhir.

Pelatih Oxford United, Gary Rowett, pun menuntut Ole Romeny dan kolega untuk lebih kreatif dalam menciptakan peluang. Dengan begitu, gol demi gol bisa tercipta.

Ole Romeny

1. Masalah di Oxford United

Oxford United dilanda masalah cukup pelik karena belum menang dalam lima laga terakhir. The Ox -julukan Oxford United- ditahan imbang Stoke City (0-0), Bristol City (1-1), Derby County (0-0), lalu kalah dari Burnley (0-1) dan Portsmouth (0-2).

Lebih peliknya lagi, Oxford United hanya mencetak satu gol dalam lima pertandingan terakhir itu. Hal ini tentu mengundang kritik terhadap para penyerang Oxford United, termasuk Ole Romeny.

Untuk mengatasi masalah itu, Gary Rowett disarankan untuk mempromosikan pemain akademi Leo Snowden yang mencetak 27 gol dari 30 laga. Namun, Rowett nampaknya belum bisa mempertimbangkan saran itu.

 

