Kisah Haru Ole Romeny, Kagum Lihat Anak Indonesia Berhenti Bermain saat Azan Berkumandang

KISAH haru Ole Romeny akan diulas Okezone. Dia kagum lihat anak Indonesia berhenti bermain saat azan berkumandang.

Momen itu terjadi tatkala Romeny belum berstatus sebagai warga negara Indonesia alias WNI. Pemain anyar Oxford United itu sempat menonton secara langsung pertandingan Timnas Indonesia pada putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Gelora Bung Karno (SUGBK).

Berhenti Bermain saat Azan Berkumandang

Selain menyaksikan laga skuad Garuda, Romeny juga menyempatkan main sepakbola bersama dengan anak-anak di salah satu kompleks perumahan yang terletak di Jakarta.

Momen tersebut ia ungkapkan pada kanal YouTube Star Football & Video short YouTube, @goalsports93. Romeny merasa terharu dengan kehidupan toleransi yang masih dijunjung tinggi di Indonesia.

Secara tiba-tiba, permainan Romeny dan anak-anak berhenti saat azan berkumandang di sekitar lapangan. Anak-anak yang menganut agama Islam pun menyegerakan diri untuk melaksanakan solat ashar di masjid.

"Sangat menakjubkan. Saat tempat ibadah berbunyi (suara azan), semua anak-anak yang bermain pergi ke sana (solat)," kata Ole Romeny.

Eks pemain FC Utrecht itu menyebut ketika anak-anak lainnya sholat berjamaah, ada dua anak bernama Mikael dan Badon yang tidak ikut pergi ke masjid. Tampaknya Mikael dan Badon bukan penganut agama Islam. Lantas, kedua anak itu pun menemani Romeny dan berbincang-bincang di tepi lapangan.

"Di lapangan tersisa hanya saya dan dua orang anak yang bernama (Mikael dan Badon)," tutur Romeny.

"Aku tanya kenapa tiduk ikut yang lain? Mereka menjawab, mereka beragama Kristen. Aku kagum dengan toleransi di sini sangat kuat," tandas pemain yang resmi menyandang status WNI pada 8 Februari 2025 tersebut.