Ole Romeny Langsung Cetak Gol di Laga Derby County vs Oxford United Setelah Diizinkan Bela Timnas Indonesia?

OLE Romeny langsung mencetak gol di laga Derby County vs Oxford United setelah diizinkan membela Timnas Indonesia? Sesuai jadwal, Oxford United akan tandang ke markas Derby County di lanjutan pekan ke-32 Liga Inggris 2024-2025 pada Rabu 12 Februari 2025 pukul 02.45 WIB.

Oxford United mencoba bangkit di laga dini hari nanti, mengingat pada tiga pekan terakhir di Liga 2 Inggris 2024-2025, skuad asuhan Gary Rowett gagal meraih kemenangan (dua imbang dan satu kalah). Kemenangan mesti disabet Oxford United demi menjaga peluang promosi ke Premier League 2025-2026.

1. Oxford United Lagi Paceklik Kemenangan di Liga 2 Inggris 2024-2025

Hingga pekan ke-31 Liga 2 Inggris 2024-2025, Oxford United duduk di posisi 17 dengan 37 angka. Oxford United terpaut delapan angka dari Blackburn Rovers di posisi enam, atau batas akhir tim yang akan tampil di playoff promosi ke Premier League musim depan.

Gary Rowett bisa bawa Oxford United promosi ke Premier League?. (Foto: Instagram/@garyrowett1)

Berhubung masih ada 15 laga ke depan, potensi Oxford United meroket ke posisi enam besar masih terbuka. Terlebih di tangan Gary Rowett, perbaikan hasil didapatkan Oxford United.

Dari 10 laga Liga 2 Inggris 2024-2025 di bawah arahan Gary Rowett, Oxford United mendapatkan lima menang, empat imbang dan satu kalah. Demi bersaing mendapatkan tiket playoff promosi, apakah Ole Romeny akan diandalkan pelatih Gary Rowett?

2. Ole Romeny Berpotensi Starter di Laga Derby County vs Oxford United

Ole Romeny dalam kepercayaan diri tinggi saat ini. Sebab, pesepakbola 24 tahun ini baru saja mendapatkan paspor Indonesia usai mengambil sumpah Warga Negara Indonesia (WNI) di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di London, Inggris pada Sabtu, 8 Februari 2025 malam WIB.

Status baru ini berpotensi meningkatkan mentalitas eks pemain FC Emmen tersebut. Jika tampil oke selama masa latihan dari akhir pekan lalu sampai awal pekan ini, Ole Romeny berpeluang menjadi starter di laga Derby County vs Oxford United.