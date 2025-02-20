Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Timnas Indonesia yang Bikin Juventus dan AC Milan Tersingkir dari Liga Champions 2024-2025?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 20 Februari 2025 |06:49 WIB
Timnas Indonesia yang Bikin Juventus dan AC Milan Tersingkir dari Liga Champions 2024-2025?
PSV Eindhoven lolos 16 besar Liga Champions 2024-2025 setelah kalahkan Juventus. (Foto: Instagram/@psv)
A
A
A

TIMNAS Indonesia berandil besar atas tersingkirnya Juventus dan AC Milan dari Liga Champions 2024-2025? Tak bisa dipungkiri, gaung Eredivisie semakin meningkat setelah beberapa pemain yang merumput di sana memperkuat Timnas Indonesia.

Media-media Italia, Eropa lain, Indonesia hingga Vietnam rutin membahas pemain-pemain Indonesia yang berkarier di Eredivisie. Eksposur yang cukup besar ini dimanfaatkan secara benar oleh klub-klub Eredivisie, khususnya yang berkarier di kompetisi antarklub Eropa seperti Liga Champions 2024-2025.

Calvin Verdonk, salah satu bintang Eredivisie yang bermain untuk Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/necnijmegen)
Calvin Verdonk, salah satu bintang Eredivisie yang bermain untuk Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/necnijmegen)

Di Liga Champions 2024-2025, Belanda memiliki dua wakil yakni Feyenoord Rotterdam dan PSV Eindhoven. Di klasemen akhir fase liga, PSV Eindhoven duduk di posisi 14, sedangkan Feyenoord Rotterdam di posisi 19.

Berada di posisi itu membuat mereka dipertemukan dengan dua klub Liga Italia di playoff 16 besar Liga Champions 2024-2025. PSV Eindhoven bertemu Juventus, sedangkan Feyenoord Rotterdam menantang AC Milan.

Secara luar biasa, Feyenoord Rotterdam dan PSV Eindhoven menyingkirkan dua klub yang memiliki catatan apik di kompetisi antarklub Eropa tersebut! Feyenoord Rotterdam menang agregat 2-1 atas AC Milan.

Setelah menang 1-0 di kandang sendiri pada leg  I, Feyenoord Rotterdam  kemudian menahan AC Milan 1-1 di pertemuan kedua. Alhasil, Feyenoord Rotterdam menang agregat 2-1 dan lolos ke 16 besar Liga Champions 2024-2025.

Sementara PSV, menang agregat 4-3 atas Juventus. Setelah kalah 1-2 di leg I, PSV menang 3-1 di pertemuan kedua. Uniknya, gol kemenangan 3-1 PSV atas Juventus dicetak pemain keturunan Indonesia, Ryan Flamingo, di masa perpanjangan waktu.

 

