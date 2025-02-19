Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Shanghai Port vs Yokohama F. Marinos: Sandy Walsh Main Full, Antar sang Klub Baru Puncaki Klasemen!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 19 Februari 2025 |21:41 WIB
Hasil Shanghai Port vs Yokohama F. Marinos: Sandy Walsh Main Full, Antar sang Klub Baru Puncaki Klasemen!
Pemain Yokohama F. Marinos, Sandy Walsh. (Foto: Instagram/yokohamaf.marinos)
A
A
A

SHANGHAI – Bek Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Sandy Walsh baru saja menjalani debut bersama klub barunya, Yokohama F. Marinos. Hebatnya, Sandy langsung bermain sebagai starter, beraksi 90 menit, dan membantu Yokohama menang atas lawanya, yakni Shangai Port, pada Rabu (19/2/2025) malam WIB.

Laga Shanghai Port vs Yokohama F. Marinos itu merupakan matchday kedelapan Grup B AFC Champions League Elite 2024-2025. Dalam laga tersebut, Yokohama menang 2-0 atas tim tuan rumah.

Tak hanya sekadar menang, skor 2-0 di Pudong Football Stadium, Shanghai, China itu juga mengantarkan Yokohama F. Marinos memuncaki klasemen sementara Grup B AFC Champions League Elite 2024-2025. Yokohama F. Marinos tepatnya berada di posisi pertama dengan 19 poin.

Yokohama F. Marinos unggul satu poin saja atas Kawasaki Frontale di klasemen Grup B, yang juga bermain di Liga 1 Jepang seperti klub yang baru dibela Sandy Walsh. Tentu debut itu menjadi awalan yang baik bagi Sandy Walsh bersama klub barunya tersebut.

Jalannya Pertandingan

Sandy Walsh
Sandy Walsh

Bermain tandang, Yokohama F. Marinos sempat kesulitan melawan Shanghai Port. Sandy Walsh pun bekerja dengan baik sebagai bek tengah. Padahal itu bukanlah posisi utamanya.

Biasanya, Sandy Walsh bermain sebagai fullback kanan, baik saat di Timnas Indonesia maupun klub lamanya, KV Mechelen. Namun, Yokohama F. Marinos mencoba memainkan Sandy Walsh sebagai bek tengah.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/261/3135242/cristiano_ronaldo_jadi_sorotan_setelah_al_nassr_kalah_2_3_dari_kawasaki_frontale-R52y_large.jpg
Cristiano Ronaldo Jadi Sorotan Setelah Al Nassr Kalah 2-3 dari Kawasaki Frontale di Semifinal Liga Champions Asia Elite 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/27/261/3134089/al_nassr_menang_telak_4_1_atas_yokohama_f_marinos_di_perempatfinal_afc_champions_league_elite_2024_2025-pLtC_large.jpg
Hasil Yokohama F Marinos vs Al Nassr di Perempatfinal Liga Champions Asia Elite 2024-2025: Cristiano Ronaldo Dkk Menang 4-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/261/3133966/cristiano_ronaldo_siap_menghadapi_sandy_walsh-lyi2_large.jpg
Yokohama F Marinos vs Al Nassr: Cristiano Ronaldo Siap Hadapi Sandy Walsh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/261/3134044/cristiano_ronaldo_kala_membela_al_nassr-7agC_large.jpg
Klik di Sini! Link Live Streaming Yokohama F Marinos vs Al Nassr di Liga Champions Asia Elite 2024-2025 di Vision+
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/25/51/1647895/pbsi-tarik-mundur-apriyanifadia-dari-syed-modi-india-international-2025-nqe.webp
PBSI Tarik Mundur Apriyani/Fadia dari Syed Modi India International 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/01/08/alex_pastoor_1.jpg
Usai Didepak Timnas Indonesia, Alex Pastoor Ngaku Siap Tangani Ajax
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement