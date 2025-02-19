Hasil Shanghai Port vs Yokohama F. Marinos: Sandy Walsh Main Full, Antar sang Klub Baru Puncaki Klasemen!

SHANGHAI – Bek Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Sandy Walsh baru saja menjalani debut bersama klub barunya, Yokohama F. Marinos. Hebatnya, Sandy langsung bermain sebagai starter, beraksi 90 menit, dan membantu Yokohama menang atas lawanya, yakni Shangai Port, pada Rabu (19/2/2025) malam WIB.

Laga Shanghai Port vs Yokohama F. Marinos itu merupakan matchday kedelapan Grup B AFC Champions League Elite 2024-2025. Dalam laga tersebut, Yokohama menang 2-0 atas tim tuan rumah.

Tak hanya sekadar menang, skor 2-0 di Pudong Football Stadium, Shanghai, China itu juga mengantarkan Yokohama F. Marinos memuncaki klasemen sementara Grup B AFC Champions League Elite 2024-2025. Yokohama F. Marinos tepatnya berada di posisi pertama dengan 19 poin.

Yokohama F. Marinos unggul satu poin saja atas Kawasaki Frontale di klasemen Grup B, yang juga bermain di Liga 1 Jepang seperti klub yang baru dibela Sandy Walsh. Tentu debut itu menjadi awalan yang baik bagi Sandy Walsh bersama klub barunya tersebut.

Jalannya Pertandingan

Sandy Walsh

Bermain tandang, Yokohama F. Marinos sempat kesulitan melawan Shanghai Port. Sandy Walsh pun bekerja dengan baik sebagai bek tengah. Padahal itu bukanlah posisi utamanya.

Biasanya, Sandy Walsh bermain sebagai fullback kanan, baik saat di Timnas Indonesia maupun klub lamanya, KV Mechelen. Namun, Yokohama F. Marinos mencoba memainkan Sandy Walsh sebagai bek tengah.