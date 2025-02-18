Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Tyronne del Pino Kena Lemparan Botol di Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung, Bojan Hodak Murka

Miftahul Ghani , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |21:37 WIB
Tyronne del Pino Kena Lemparan Botol di Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung, Bojan Hodak Murka
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

BEKASI – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak emosi dengan tindakan oknum suporter Persija Jakarta yang melempar botol air mineral ke kepala pemainnya, Tyronne del Pino. Menurut Bojan, perbuatan suporter tersebut mencoreng sepakbola Indonesia yang tengah menuju ke arah yang benar.

Ya, Tyronne mengalami momen yang kurang menyenangkan saat laga Persija vs Persib di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi pada Minggu 16 Februari 2025. Dalam laga pekan ke-23 Liga 1 2024-2025 tersebut, skor berakhir sama kuat 2-2.

1. Momen Pelemparan botol

Pelemparan itu terjadi ketika Tyronne hendak meninggalkan lapangan seiring berakhirnya pertandingan. Namun tiba-tiba botol air mineral melayang dari tribun barat tepat mengenai pelipis mata kanannya.

Akibat pelemparan yang dilakukan oknum suporter Persija Jakarta tersebut, gelandang bernomor punggung 10 itu mengalami luka dibagian pelipis mata kanannya hingga harus mendapatkan perawatan.

Pelipis Tyronne del Pino luka kelar laga Persija Jakarta vs Persib Bandung @tyronne11
Pelipis Tyronne del Pino luka kelar laga Persija Jakarta vs Persib Bandung @tyronne11

Bojan Hodak menilai hal itu seharusnya tidak terjadi. Apalagi dialami para pemainnya yang baru saja melakoni pertandingan.

Bagi Bojan, sepakbola Indonesia kini sudah membaik. Namun, Bojan merasa perkembangan ke arah yang lebih baik itu takkan bisa sempurna selama suporter tak berlakuan baik juga.

“Ada satu hal yang harus dihormati. Sejak Erick Thohir datang, sepak bola di Indonesia berubah. Tim nasional berkembang pesat. Liga juga semakin baik,” kata Bojan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Selasa (18/2/2025).

“Bahkan wasit sedang berusaha dididik. Mereka (PSSI) mendatangkan pakar perwasitan top dari Jepang untuk memberikan edukasi. Tapi suporter juga perlu diedukasi,” tambahnya.

 

