Biodata dan Agama Pedro Dias, Mantan Pemain Persija Jakarta yang Akui Pernah Dihina Bobotoh Persib Bandung

BIODATA dan agama Pedro Dias sebagai salah satu mantan pemain asing Persija Jakarta menarik diulas. Sosoknya sempat memicu kontroversi di 2024 silam kala duel panas melawan Persib Bandung.

Hal itu berawal dari pernyataan pujian Pedro Dias untuk Persija Jakarta usai pertandingan melawan Persib Bandung. Di waktu yang sama, ia juga menghina klub asal Kota Kembang dengan sebutan salah satu hewan yang kemudian memancing respons keras dari bobotoh –sebutan fans Persib.

Dilansir dari berbagai sumber pada Selasa (18/2/2025), Okezone telah merangkum biodata dan agama Pedro Dias, sebagai berikut.

1. Biodata dan Agama Pedro Dias

Pedro Henrique Dias de Amorim merupakan pesepakbola yang lahir 23 September 1992 di Brasil. Berposisi sebagai bek tengah dan pernah bermain untuk klub Liga 1 Indonesia, Persija Jakarta.

Pedro Dias kali terakhir bermain untuk Persija Jakarta medio 5 Agustus 2024 hingga 12 Januari 2025. Pemain yang belum ada sumber yang mengatakan agamanya secara pasti itu diketahui sudah pensiun sebagai pesepakbola profesional.

pedro dias foto persija jakarta

Pengalaman bermainnya banyak, khusus di Asia Tenggara tak hanya di Indonesia, tetapi juga pernah di Thailand dan Malaysia. Pertama mengawali karier sebagai pesepak bola profesional pada 2011 untuk klub asal Brasil, Nacional-AM.

Kariernya di dalam negeri hanya sampai 2016, sebelum hijrah ke Afrika Selatan pada 2017 dan mulai merambah Asia Tenggara pada 2019. Saat itu Pedro Diaz bergabung klub Liga Malaysia, Sarawak FA, setahun kemudian hijrah ke Thailand bergabung Nakhonpathom.

Ia berkarier di Thailand hingga 2023 sebelum bergabung klub Liga Singapura Tanjong Pagar hingga Januari 2024. Sempat nganggur beberapa bulan, Pedro Dias akhirnya direkrut Persija Jakarta pada Agustus 2024 dan bermain hingga Januari 2025.