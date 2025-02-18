Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Jadwal dan Link Live Streaming PSV Eindhoven vs Juventus di Playoff 16 Besar Liga Champions 2024-2025 di Vision+

MNC Media , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |17:34 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming PSV Eindhoven vs Juventus di Playoff 16 Besar Liga Champions 2024-2025 di Vision+
Juventus bakal lawan PSV Eindhoven di leg II playoff 16 besar Liga Champions 2024-2025. (Foto: Vision+)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming laga menarik PSV Eindhoven vs Juventus di leg II playoff 16 besar Liga Champions 2024-2025 dapat Anda ketahui di aritkel ini. Laga yang berlangsung di Stadion Philips, Eindhoven, Belanda, pada Kamis 20 Februari 2025 itu bisa disaksikan secara live streaming melalui channel beIN Sports di VISION+ atau klik di sini untuk menonton langsung.

Pada leg pertama di kandang Juventus, Bianconeri –julukan Juventus– dan PSV bermain dengan ketat. Laga sengit itu berakhir dengan hasil akhir 2-1 untuk kemenangan tuan rumah.

Kini laga leg kedua akan dimainkan dan akan menjadi pertandingan penentu bagi kedua tim untuk melaju ke babak 16 besar Liga Champions 2024-2025..

Jangan lewatkan aksi seru antara PSV Eindhoven vs Juventus, simak dan catat jadwal lengkapnya di bawah ini:

Juventus vs Inter Milan. (Foto: Instagram/juventus)
Juventus vs Inter Milan. (Foto: Instagram/juventus)

Jadwal Siaran Langsung PSV Eindhoven vs Juventus di VISION+

● Tanggal: Kamis, 20 Februari 2025

● Kick-off: 02:25 WIB

● Venue: Stadion Philips

● Channel: beIN Sports 3 VISION+

Siapakah yang akan melaju ke babak berikutnya? Jangan lewatkan laga seru bertabur bintang ini hanya di VISION+! Langganan paket beIN Sports seharga Rp36.000,- dan dapatkan bonus Vision+ Premium Movies sekaligus!

 

Halaman:
1 2
      
