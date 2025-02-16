Hasil Borneo FC vs Barito Putera di Liga 1 2024-2025: Pesut Etam Menang 2-1 Berkat Brace Matheus Pato

Matheus Pato mencetak dua gol di laga Borneo FC vs Barito Putera yang berakhir 2-1 (Foto: Instagram/@borneofc.id)

SAMARINDA – Hasil Borneo FC vs Barito Putera di Liga 1 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (16/2/2025) sore WIB, itu berakhir dengan skor 2-1 untuk Pesut Etam.

Dua gol Borneo diborong oleh Matheus Pato (16’, 45+5’). Sementara, Barito membalas sekali lewat Anderson Nascimento (22’).

Borneo FC vs Barito Putera (Foto: Instagram/@borneofc.id)

Jalannya Pertandingan

Kedua kesebelasan langsung tancap gas sejak menit awal pada laga yang bertajuk Derbi Kalimantan tersebut. Borneo FC yang bermain di hadapan publiknya sendiri, tampil cukup menekan ketimbang Barito Putera.

Borneo membuka keran golnya di menit ke-16 lewat gol tendangan bebas apik Pato. Barito Putera pun tidak tinggal diam. Tim polesan Rahmad Darmawan itu mencoba untuk cetak gol penyama kedudukan.

Tim berjuluk Laskar Antasari itu sukses menyamakan kedudukan di menit ke-22 lewat tandukan Anderson. Pertandingan pun berjalan sengit setelah itu. Kedua tim terus jual beli serangan dengan intensitas tinggi.

Pesut Etam mendapat hadiah penalti di menit-menit akhir babak pertama setelah wasit menilai Satria Tama melanggar Pato. Ia menjadi eksekutor menjalankan tugasnya dengan baik. Borneo FC pun ungguli Barito Putera di babak pertama dengan skor 2-1.

Usai turun minum, kedua tim tidak ada yang menurunkan intensitas permainannya. Matheus Pato nyaris mencetak hattrick di menit ke-53 setelah sontekannya masih melebar ke sisi kanan gawang Barito Putera.