Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Persija Jakarta vs Persib Bandung di Liga 1 2024-2025 Sore Ini

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 16 Februari 2025 |14:00 WIB
Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Persija Jakarta vs Persib Bandung di Liga 1 2024-2025 Sore Ini
Momen pertemuan terakhir Persija Jakarta vs Persib Bandung di Stadion Patriot Candrabhaga. (Foto: Instagram/persija)
A
A
A

LINK live streaming Persija Jakarta vs Persib Bandung di pekan ke-23 Liga 1 2024-2025 dapat Anda kektahui di artikel ini. Laga bertajuk super big match tersebut akan dimainkan di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, pada Minggu (16/2/2025) pukul 18.30 WIB.

Laga penuh gengsi itu pun akan menjadi momen bagi Persija untuk membalas pertemuan pertama mereka dengan Persib di musim ini. Sebelumnya, Persija takluk 0-3 dari Persib pada September 2024 lalu.

1. Persija Siap Kalahkan Persib

Persija akan berstatus sebagai tuan rumah dalam menyambut Persib nanti. Tentu harapannya dukungan para fans bakal membantu tim berjuluk Macan Kemayoran itu semakin termotivasi untuk menang.

Baca Juga:
baca_juga

Saat ini pun mental para pemain Persija sedang baik. Seperti yang dikatakan asisten pelatih Persija, Ricky Nelson, Macan Kemayoran secara mental sudah siap untuk menghadapi dan mengalahkan Persib.

"Secara mental saya pikir anak-anak siap, kami mulai persiapan lagi. Secara mental saya pikir anak-anak tahulah ini menjadi pertandingan penting dan mereka pasti berjuang untuk memenangkan pertandingan," kata Ricky Nelson.

Barito Putera vs Persija Jakarta (Foto: Instagram/@persija)
Barito Putera vs Persija Jakarta (Foto: Instagram/@persija)

2. Jaga Emosi

Pelatih Persija, Carlos Pena tahu betul betapa panasnya rivalitas Persija dengan Persib. Namun, ia berharap para pemainnya bisa menjaga emosi saat bermain, begitu juga pemain lawan.

"Besok (16 Februari 2025) akan jadi laga yang sangat emosional. Saya pikir salah satu hal terpenting yang harus kita kontrol di laga besok adalah emosi para pemain,” ujar Carlos Pena, jelang laga Persija vs Persib.

 

Halaman:
1 2
      
