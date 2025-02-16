Hasil Persija Jakarta vs Persib Bandung: Berlangsung Sengit, Skor Masih 0-0

BEKASI – Persija Jakarta vs Persib Bandung masih sama kuat 0-0 hingga babak pertama memasuki menit ke-25. Laga pekan ke-23 Liga 1 2024-2025 tersebut dimainkan di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, pada Minggu (16/2/2025) sore WIB.

Dalam 25 menit pertama itu, kedua tim saling jual beli serangan. Namun, tim tamu cukup tampil dominan dan beberapa kali membahayakan lini pertahanan Persija.

Berikut Susunan Pemain:

Persija Jakarta Xi: Andritany Ardhiyasa (GK), Hansamu Yama, Ondrej Kudela, Rizky Ridho; Muhammad Ferarri, Ryo Matsumura, Maciej Gajos, Ramon Bueno, Firza Andika; Gustavo Almeida, Marko Simic. Pelatih: Carlos Pena.

Persib Bandung XI: Kevin Ray Mendoza (GK), Kakang Rudianto, Nick Kuipers, Gustavo Franca, Edo Febriansah; Marc Klok, Adam Alis; Beckham Putra, Tyronne del Pino, Ciro Alves; Gervane Kastaneer.

Pelatih: Bojan Hodak.

(Rivan Nasri Rachman)