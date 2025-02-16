Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persija Jakarta vs Persib Bandung: Berlangsung Sengit, Skor Masih 0-0

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 16 Februari 2025 |15:58 WIB
Hasil Persija Jakarta vs Persib Bandung: Berlangsung Sengit, Skor Masih 0-0
Persija Jakarta vs Persib Bandung tengah berlangsung. (Foto: Instagram/Persija)
A
A
A

BEKASI Persija Jakarta vs Persib Bandung masih sama kuat 0-0 hingga babak pertama memasuki menit ke-25. Laga pekan ke-23 Liga 1 2024-2025 tersebut dimainkan di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, pada Minggu (16/2/2025) sore WIB.

Dalam 25 menit pertama itu, kedua tim saling jual beli serangan. Namun, tim tamu cukup tampil dominan dan beberapa kali membahayakan lini pertahanan Persija.

Starting XI Persija Jakarta saat menghadapi PSBS Biak media Persija Jakarta

Berikut Susunan Pemain:

Persija Jakarta Xi: Andritany Ardhiyasa (GK), Hansamu Yama, Ondrej Kudela, Rizky Ridho; Muhammad Ferarri, Ryo Matsumura, Maciej Gajos, Ramon Bueno, Firza Andika; Gustavo Almeida, Marko Simic. Pelatih: Carlos Pena.

Persib Bandung XI: Kevin Ray Mendoza (GK), Kakang Rudianto, Nick Kuipers, Gustavo Franca, Edo Febriansah; Marc Klok, Adam Alis; Beckham Putra, Tyronne del Pino, Ciro Alves; Gervane Kastaneer.

Pelatih: Bojan Hodak.

(Rivan Nasri Rachman)

      
