Marc Klok Luncurkan Jersey Baru, Kolaborasi dengan Apparel Lokal

JAKARTA - Pemain Persib Bandung, Marc Klok, meluncurkan jersey baru yang berkolaborasi dengan apparel lokal, Mills. Seragam itu diperkenalkan dalam Jakarta Sneaker’s Day di Balai Sidang Senayan, Jakarta, pada 14-16 Februari 2025.

1. Konsep

Klok mengatakan cukup senang akhirnya bisa merilis jersey ketiganya. Konsep yang diusung adalah blueprint dengan jersey dan t-shirt yang dikeluarkan didominasi warna biru.

"Ini adalah koleksi ketiga saya berkolaborasi dengan Mills. Saya merasa kesuksesan saya juga karena berkat Mills," tutur Klok, Sabtu (15/2/2025).

2. Semua Kalangan

Mantan pemain Persija Jakarta itu mengatakan koleksi yang dikeluarkannya itu bisa digunakan semua kalangan. Jadi, tidak hanya penggemarnya saja

"Di ketiga ini ada koleksi banyak. Ini (kaos yang dipakai saat itu), semua orang bisa pakai di mana-mana. Yang suka Marc Klok bisa pakai, yang tidak suka juga bisa pakai. Harganya juga cocok," ungkap pria berusia 31 tahun itu.