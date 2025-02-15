Shonan Bellmare dan ASIOP Sukses Gelar Sports Festival 2025, Ajang Persahabatan Anak Indonesia-Jepang

JAKARTA – Shonan Bellmare dan ASIOP sukses menggelar Sports Festival Indonesia 2025 di ASIOP Stadium, Jakarta, Sabtu (15/2/2025). Event itu jadi ajang persahabatan anak Indonesia dengan Jepang.

Dengan atmosfer penuh energi, festival ini bukan sekadar ajang pertandingan, melainkan panggung bagi generasi muda untuk membangun hubungan lintas negara yang erat dan harmonis. Sebanyak 200 anak usia 9-12 tahun dari Indonesia dan Jepang turut serta dalam festival ini.

1. Pertukaran Budaya

Tidak hanya bertanding dalam olahraga, mereka juga berpartisipasi dalam pertukaran budaya melalui permainan tradisional yang seru dan mendebarkan. Ketua Pelaksana, Shun Ogino, mengaku senang melihat anak-anak begitu antusias.

"Saya sangat senang karena 200 anak-anak dari Indonesia dan Jepang yang saling membaur, berkomunikasi satu sama lain. Mereka bermain game dan juga sepakbola. Ini event pertama kami, kalian bisa lihat anak-anak sangat senang, gembira dan bernergi. Kami sangat senang melihat mereka bahagia,” kata Ogino.

2. Unik

Dengan konsep yang menggabungkan berbagai permainan tradisional dan olahraga, event ini diharapkan dapat membangun semangat sportivitas, kebersamaan, dan pertukaran budaya di kalangan anak-anak. Ada beberapa permainan unik dan menantang yang dimainkan.

Tag Game, Passing Ball, Big Ball Rolling, Tug of War (tarik tambang), Pingpong on the Spoon, dan 2 People 3 Legs, menguji ketangkasan dan kerja sama anak-anak. Tak lupa, mereka juga bermain sepakbola.

3. Penghargaan

Momen puncak acara ini adalah pemberian penghargaan bagi tiga tim terbaik yang berhasil meraih poin tertinggi. Namun, bukan sekadar kompetisi, Sports Festival Indonesia 2025 juga mengusung misi sosial dan budaya yang luar biasa.

Tujuan besarnya adalah membangun kebersamaan, meningkatkan interaksi sosial lintas negara, memperkenalkan budaya unik dari masing-masing bangsa, serta mendorong gaya hidup sehat dan aktif sejak usia dini. Acara ini membuktikan olahraga adalah bahasa universal yang bisa menyatukan bangsa serta membangun masa depan.