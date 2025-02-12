Gandeng Klub Jepang Shonan Bellmare, ASIOP Gelar Sports Festival 2025

JAKARTA – Sports Festival Indonesia 2025 akan digelar di ASIOP Stadium, Jakarta, Sabtu 15 Februari 2025. Acara tersebut merupakan hasil kolaborasi antara ASIOP dengan klub Jepang Shonan Bellmare.

Event Sports Festival Indonesia 2025 bakal dihelat untuk pertama kalinya. Sebanyak 200 anak sekolah dasar yang berasal dari Jepang dan Indonesia akan menghadiri acara tersebut.

1. 100

Festival itu akan diikuti sebanyak 100 anak Indonesia dan 100 anak berkewarganegaraan Jepang berusia 9-12 tahun. Tidak hanya menjadi ajang olahraga, acara itu sekaligus sararan mempererat hubungan Indonesia dan Jepang melalui interaksi positif antara anak-anak dari kedua negara.

Ada pun, konsep acara itu menggabungkan berbagai permainan tradisional dan olahraga. Event ini diharapkan dapat membangun semangat sportivitas, kebersamaan, dan pertukaran budaya di kalangan anak-anak.

2. Erat

Presiden ASIOP, Ade Prima Syarif mengatakan, hubungan erat antara Indonesia dan Jepang telah terjalin sejak lama. Sports Festival Indonesia diadakan sebagai bagian dari upaya untuk meneruskan tradisi persahabatan tersebut.

"Di Jakarta sendiri terdapat banyak anak berkewarganegaraan Jepang, tetapi masih sangat sedikit wadah yang memungkinkan mereka bertemu dan bermain bersama dengan anak-anak Indonesia. Kami berharap melalui festival ini, mereka dapat berinteraksi, belajar satu sama lain, dan memperkuat hubungan persahabatan," ujar Ade, Selasa 11 Februari 2025.

"Selain itu tentunya jika ada pemain-pemain yang punya talenta baik dalam sepakbola bisa untuk bergabung dengan ASIOP atau Shonan Bellmare Academy di Indonesia," imbuhnya.

3. Campuran

Sports Festival Indonesia akan menghadirkan berbagai permainan tradisional dari Indonesia dan Jepang yang bertujuan untuk memperkenalkan budaya kedua negara kepada anak-anak peserta. Selain itu, permainan ini juga dirancang untuk meningkatkan kebersamaan dan kerja sama tim.

Shun Ogino, Head of Committee Sports Festival Indonesia, menjelaskan semua anak akan dibagi ke dalam beberapa tim campuran yang terdiri dari peserta dari Indonesia dan Jepang. Setiap tim akan mengikuti berbagai jenis permainan.