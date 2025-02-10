Thom Haye Akui Andrea Pirlo Jadi Role Model-nya di Sepakbola

THOM Haye mengaku Andrea Pirlo menjadi role model-nya di sepakbola. Ia sampai mempelajari dengan detail setiap sentuhan dan gerakan legenda sepakbola Italia tersebut.

Haye memang menjadi jenderal lini tengah di Timnas Indonesia. Umpan-umpan matang yang kerap dilepaskannya mengingatkan pada Pirlo yang jadi dinamo di lini sentral tim.

1. Teknik

Gelandang Almere City FC itu mengatakan kerap kali mengamati gaya permainan Pirlo. Hal itu agar bisa meniru teknik yang dimiliki sang panutan untuk meningkatkan kemampuannya sebagai gelandang.

"Saya memperhatikan permainan Andrea Pirlo dalam beberapa tahun terakhir kariernya, dengan semua umpan-umpanny,” kata Haye di laman Kita Garuda, Senin (10/2/2025).

“Saya pikir permainan saya pun agak mirip dengan permainannya. Jadi ya, sangat menyenangkan untuk mengikuti gaya permainannya," imbuh pria berusia 30 tahun itu.

2. Amati

Haye mengatakan tidak hanya menonton laga-laga Pirlo saja. Namun, ia turut mengamati para pemain gelandang top dunia untuk mengambil ilmunya.