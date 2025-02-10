Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Thom Haye Akui Andrea Pirlo Jadi Role Model-nya di Sepakbola

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 10 Februari 2025 |22:52 WIB
Thom Haye Akui Andrea Pirlo Jadi <i>Role Model</i>-nya di Sepakbola
Thom Haye menjadikan Andrea Pirlo panutannya di sepakbola (Foto: Instagram/@thomhaye)
A
A
A

THOM Haye mengaku Andrea Pirlo menjadi role model-nya di sepakbola. Ia sampai mempelajari dengan detail setiap sentuhan dan gerakan legenda sepakbola Italia tersebut.

Haye memang menjadi jenderal lini tengah di Timnas Indonesia. Umpan-umpan matang yang kerap dilepaskannya mengingatkan pada Pirlo yang jadi dinamo di lini sentral tim.

1. Teknik

Andrea Pirlo

Gelandang Almere City FC itu mengatakan kerap kali mengamati gaya permainan Pirlo. Hal itu agar bisa meniru teknik yang dimiliki sang panutan untuk meningkatkan kemampuannya sebagai gelandang.

"Saya memperhatikan permainan Andrea Pirlo dalam beberapa tahun terakhir kariernya, dengan semua umpan-umpanny,” kata Haye di laman Kita Garuda, Senin (10/2/2025).

“Saya pikir permainan saya pun agak mirip dengan permainannya. Jadi ya, sangat menyenangkan untuk mengikuti gaya permainannya," imbuh pria berusia 30 tahun itu.

2. Amati

Haye mengatakan tidak hanya menonton laga-laga Pirlo saja. Namun, ia turut mengamati para pemain gelandang top dunia untuk mengambil ilmunya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183735/timur_kapadze-Hw7c_large.jpg
Ditinggalkan Timur Kapadze, Uzbekistan Menang 2-0 atas Mesir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183722/aksi_lionel_messi_di_laga_angola_vs_timnas_argentina_argentina-Y8NO_large.jpg
Habiskan Rp200 Miliar untuk Undang Timnas Argentina, Angola Jual Tiket Cuma Rp16.700!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/51/3183706/persib_bandung_dikabarkan_masuk_radar_city_football_group_persibcoid-uE0a_large.jpg
Selain Manchester City, Persib Bandung Satu-satunya Klub yang Rutin Juara jika Gabung City Football Group?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183608/rizky_ridho-W4sz_large.jpg
Masuk Nominasi Puskas Award 2025, Rizky Ridho Akui Kaget
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/16/51/1644659/863-atlet-muda-panahan-unjuk-gigi-di-milklife-archery-challenge-2025-seri-2-rkq.webp
863 Atlet Muda Panahan Unjuk Gigi di MilkLife Archery Challenge 2025 Seri 2
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/09/bek_timnas_indonesia_kevin_diks.jpg
Media Inggris Puji Timnas Indonesia sebagai Tim Terkuat ASEAN, Malaysia Kena Sindir
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement