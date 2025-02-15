Analisis Liga Europa 2024-2025: Alex Pastoor Ingatkan AZ Alkmar Jelang Tandang ke Istanbul

ASISTEN pelatih Timnas Indonesia, Alex Pastoor, memberikan analisisnya terkait laga playoff 16 besar Liga Europa 2024-2025 antara AZ Alkmaar vs Galatasaray.

Dalam laga tersebut, AZ berhasil menang telak atas Galatasaray 4-1 di leg pertama playoff 16 besar Liga Europa 2024-2025. Pertandingan itu digelar di AFAS Stadion, Alkmaar, Belanda, Jumat 14 Februari 2025 dini hari WIB.

1. Favorit

De Kaasboeren meraih kemenangan lewat empat gol dari Sven Mijnans (12’), Troy Parrott (37’), Jordy Clasie (57’), dan David Wolfe (66’). Galatasaray yang berstatus sebagai tim tamu mencetak satu gol via Roland Sallai (20’).

Kemenangan ini membuat posisi AZ Alkmaar difavoritkan untuk lolos ke babak 16 besar Liga Eropa 2024-2025. Namun tidak bagi Pastoor. Ia memberi peringatan penting.

2. Aman

Menurut Pastoor, keunggulan tiga gol belum sepenuhnya membuat posisi aman. Eks caretaker AZ Alkmaar itu mengatakan mantan klubnya harus berhati-hati di leg kedua.