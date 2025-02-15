Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Analisis Liga Europa 2024-2025: Alex Pastoor Ingatkan AZ Alkmar Jelang Tandang ke Istanbul

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |02:05 WIB
Analisis Liga Europa 2024-2025: Alex Pastoor Ingatkan AZ Alkmar Jelang Tandang ke Istanbul
Alex Pastoor memberi analisis terkait Liga Europa 2024-2025 (Foto: KNVB)
A
A
A

ASISTEN pelatih Timnas Indonesia, Alex Pastoor, memberikan analisisnya terkait laga playoff 16 besar Liga Europa 2024-2025 antara AZ Alkmaar vs Galatasaray.

Dalam laga tersebut, AZ berhasil menang telak atas Galatasaray 4-1 di leg pertama playoff 16 besar Liga Europa 2024-2025. Pertandingan itu digelar di AFAS Stadion, Alkmaar, Belanda, Jumat 14 Februari 2025 dini hari WIB.

1. Favorit

Alex Pastoor saat hadir di salah satu acara di Kota Barendrecht deschakelbarendrecht.nl

De Kaasboeren meraih kemenangan lewat empat gol dari Sven Mijnans (12’), Troy Parrott (37’), Jordy Clasie (57’), dan David Wolfe (66’). Galatasaray yang berstatus sebagai tim tamu mencetak satu gol via Roland Sallai (20’).

Kemenangan ini membuat posisi AZ Alkmaar difavoritkan untuk lolos ke babak 16 besar Liga Eropa 2024-2025. Namun tidak bagi Pastoor. Ia memberi peringatan penting.

2. Aman

Menurut Pastoor, keunggulan tiga gol belum sepenuhnya membuat posisi aman. Eks caretaker AZ Alkmaar itu mengatakan mantan klubnya harus berhati-hati di leg kedua.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/51/3141115/ruben_amorim_menyatakan_siap_pergi_dari_manchester_united_bahkan_tanpa_pesangon-cvJ0_large.jpg
Manchester United Kalah di Final Liga Europa 2024-2025, Ruben Amorim Siap Dipecat Tanpa Pesangon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/51/3140981/berikut_lima_pemain_manchester_united_yang_tampil_melempem_saat_dikalahkan_tottenham_hotspur-uOAV_large.jpg
5 Pemain Manchester United yang Tampil Melempem saat Dikalahkan Tottenham Hotspur di Final Liga Europa 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/51/3140962/nasib_ruben_amorim_sebagai_pelatih_manchester_united_jadi_perbincangan-hL5X_large.jpg
Ruben Amorim Dipecat Usai Manchester United Kalah 0-1 dari Tottenham Hotspur di Final Liga Europa 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/51/3140944/simak_kata_kata_ruben_amorim_usai_manchester_united_kalah_0_1_dari_tottenham_hotspur_di_final_liga_europa_2024_2025-7ZnH_large.jpg
Kata-Kata Ruben Amorim Usai Manchester United Kalah 0-1 dari Tottenham Hotspur di Final Liga Europa 2024-2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/11/1646235/oleksandr-usyk-kosongkan-sabuk-laga-penutup-karier-lawan-moses-itauma-bdc.webp
Oleksandr Usyk Kosongkan Sabuk, Laga Penutup Karier Lawan Moses Itauma
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/ketua_badan_tim_nasional_sumardji.jpg
PSSI Siap Interview 5 Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia Pekan Depan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement