Bobotoh Cantik Resti Agustin Prediksi Persib Bandung Kalahkan Persija Jakarta 2-0

BOBOTOH cantik bernama Resti Agustin memprediksi Persib Bandung mengalahkan Persija Jakarta 2-0. Apalagi, Pangeran Biru punya rekor bagus dalam lima pertemuan terakhir.

Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung akan dilangsungkan di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, Minggu (16/2/2025) pukul 15.30 WIB. Ini merupakan pertandingan pekan ke-23 Liga 1 2024-2025.

1. Optimistis

Persija Jakarta vs Persib Bandung (Foto: Instagram/@persija)

Meski diprediksi bakal sangat sengit, Resti optimistis tim kesayangannya memiliki keunggulan berdasarkan rekam jejak mereka di lima pertemuan terakhir. Persib hanya sekali kalah, tiga kali menang, dan satu imbang saat melawan Persija.

“Lihat hasil pertemuan terakhir dan lihat performa tim sekarang saya yakin Persib bakal menang, minimal 2-0,” ujar Resti, Sabtu (15/2/2025).

2. Ketat

Persib memang memiliki catatan positif, tetapi Resti mengakui laga ini akan sangat ketat. Kedua tim memiliki kekuatan masing-masing yang tak bisa diremehkan.

Pun begitu, Resti merasa Persib memiliki modal lebih, terutama dengan pulihnya beberapa pemain kunci yang sempat cedera. Ini akan jadi motivasi untuk memenangi laga klasik.