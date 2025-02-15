Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

4 Pemain Liga 1 Indonesia yang Pernah Bermain di Persib Bandung dan Persija Jakarta, Nomor 1 Juara Bareng Kedua Klub!

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |22:04 WIB
4 Pemain Liga 1 Indonesia yang Pernah Bermain di Persib Bandung dan Persija Jakarta, Nomor 1 Juara Bareng Kedua Klub!
Rezaldi Hehanusa termasuk empat pemain Liga 1 yang pernah bermain di Persib Bandung dan Persija Jakarta (Foto: Instagram/@rezaldihehanussa)
A
A
A

BERIKUT empat pemain Liga 1 Indonesia yang pernah bermain di Persib Bandung dan Persija Jakarta. Salah satunya saat ini menjabat sebagai kapten di tim Maung Bandung.

Persija dan Persib merupakan dua rival berat di kompetisi Indonesia. Namun, perpindahan pemain di antara kedua tim bukan sebuah hal yang tabu.

Persija Jakarta vs Persib Bandung (Foto: Instagram/@persija)
Persija Jakarta vs Persib Bandung (Foto: Instagram/@persija)

Lantas, siapa saja empat pemain Liga 1 Indonesia yang pernah bermain di Persib Bandung dan Persija Jakarta? Simak ulasan berikut ini.

4 Pemain Liga 1 Indonesia yang Pernah Bermain di Persib Bandung dan Persija Jakarta

4. Yandi Sofyan

Yandi Sofyan kini perkuat Persija Jakarta. ig/persija

Pemain ini dipinjam Persija dari Malut United pada paruh kedua Liga 1 2024-2025. Yandi pernah membela Persib selama tiga musim dari 2014-2017.

Adik kandung penyerang legendaris Zainal Arif itu punya segudang pengalaman dalam karier sepakbolanya. Jadi, ini bukan kali pertama Yandi akan menghadapi Maung Bandung.

3. Adam Alis

Adam Alis resmi gabung Persib Bandung

Pemain ini dipermanenkan Persib pada putaran kedua Liga 1 2024-2025. Sebelum itu, ia tidak bisa dipisahkan dengan Persija.

Lahir di Jakarta, Adam justru baru berseragam Macan Kemayoran pada 2015. Sayangnya, impian masa kecilnya harus pupus gara-gara Liga Super Indonesia (ISL) dibekukan imbas konflik PSSI dengan Kemenpora RI.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/51/1646631/indonesia-jadi-kontingen-terbesar-ke4-di-sea-games-2025-kirim-996-atlet-vrr.webp
Indonesia Jadi Kontingen Terbesar ke-4 di SEA Games 2025: Kirim 996 Atlet
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/09/bek_timnas_indonesia_kevin_diks.jpg
5 Kandidat Siap-Siap! PSSI Pastikan Seleksi Pelatih Timnas Indonesia Lebih Ketat
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement