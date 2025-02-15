4 Pemain Liga 1 Indonesia yang Pernah Bermain di Persib Bandung dan Persija Jakarta, Nomor 1 Juara Bareng Kedua Klub!

Rezaldi Hehanusa termasuk empat pemain Liga 1 yang pernah bermain di Persib Bandung dan Persija Jakarta (Foto: Instagram/@rezaldihehanussa)

BERIKUT empat pemain Liga 1 Indonesia yang pernah bermain di Persib Bandung dan Persija Jakarta. Salah satunya saat ini menjabat sebagai kapten di tim Maung Bandung.

Persija dan Persib merupakan dua rival berat di kompetisi Indonesia. Namun, perpindahan pemain di antara kedua tim bukan sebuah hal yang tabu.

Persija Jakarta vs Persib Bandung (Foto: Instagram/@persija)

Lantas, siapa saja empat pemain Liga 1 Indonesia yang pernah bermain di Persib Bandung dan Persija Jakarta? Simak ulasan berikut ini.

4 Pemain Liga 1 Indonesia yang Pernah Bermain di Persib Bandung dan Persija Jakarta

4. Yandi Sofyan

Pemain ini dipinjam Persija dari Malut United pada paruh kedua Liga 1 2024-2025. Yandi pernah membela Persib selama tiga musim dari 2014-2017.

Adik kandung penyerang legendaris Zainal Arif itu punya segudang pengalaman dalam karier sepakbolanya. Jadi, ini bukan kali pertama Yandi akan menghadapi Maung Bandung.

3. Adam Alis

Pemain ini dipermanenkan Persib pada putaran kedua Liga 1 2024-2025. Sebelum itu, ia tidak bisa dipisahkan dengan Persija.

Lahir di Jakarta, Adam justru baru berseragam Macan Kemayoran pada 2015. Sayangnya, impian masa kecilnya harus pupus gara-gara Liga Super Indonesia (ISL) dibekukan imbas konflik PSSI dengan Kemenpora RI.