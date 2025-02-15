Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Justin Hubner Latihan Bareng Tim Senior Wolverhampton Wanderers, Siap Lawan Liverpool Akhir Pekan Ini?

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |06:56 WIB
Justin Hubner Latihan Bareng Tim Senior Wolverhampton Wanderers, Siap Lawan Liverpool Akhir Pekan Ini?
Justin Hubner latihan bersama tim senior Wolverhampton Wanderers. (Foto: Wolverhampton)
A
A
A

JUSTIN Hubner latihan bareng tim senior Wolverhampton Wanderers. Akankah bintang Timnas Indonesia itu dimainkan lawan Liverpool pada akhir pekan ini?

Ya, Justin Hubner kembali berlatih dengan tim utama Wolverhampton. Dia berlatih bersama para pemain bintang klub Premier League itu.

Justin Hubner. (Foto: Instagram/justinhubner5)

1. Justin Hubner Latihan

Momen latihan Justin Hubner diketahui dalam unggahan Wolverhampton Wanderers di laman resmi klub. Bek Timnas Indonesia itu pun tampak serius menjalani program latihan.

Hubner berlatih bersama sederet pemain bintang Wolves. Di antaranya, ada Hwang Hee-chan hingga Nelson Semedo.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/45/3146446/tijjani_reijnders-IHCt_large.jpg
Resmi! Pemain Keturunan Indonesia Tijjani Reijnders Gabung Manchester City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/45/3145316/justin_hubner-odHM_large.jpg
Resmi! Justin Hubner Berpisah dengan Wolverhampton Wanderers U-21
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/45/3144055/berikut_tiga_klub_yang_resmi_terdegradasi_dari_liga_inggris_2024_2025-I3f4_large.jpg
3 Klub yang Resmi Terdegradasi dari Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/45/3143331/berikut_lima_klub_liga_inggris_dengan_penampilan_terburuk_musim_2024_2025-ila3_large.jpg
5 Klub Liga Inggris dengan Penampilan Terburuk Musim 2024-2025, Ada Duo Manchester!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/50/1646525/usman-nurmagomedov-vs-alfie-davis-perebutan-gelar-kelas-ringan-pfl-yga.webp
Usman Nurmagomedov vs Alfie Davis: Perebutan Gelar Kelas Ringan PFL
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/link_live_streaming_borussia_dortmund_vs_vfb_stutt.jpg
Link Live Streaming Borussia Dortmund vs Stuttgart, Saksikan Gratis di Vision+!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement