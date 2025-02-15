Justin Hubner Latihan Bareng Tim Senior Wolverhampton Wanderers, Siap Lawan Liverpool Akhir Pekan Ini?

JUSTIN Hubner latihan bareng tim senior Wolverhampton Wanderers. Akankah bintang Timnas Indonesia itu dimainkan lawan Liverpool pada akhir pekan ini?

Ya, Justin Hubner kembali berlatih dengan tim utama Wolverhampton. Dia berlatih bersama para pemain bintang klub Premier League itu.

1. Justin Hubner Latihan

Momen latihan Justin Hubner diketahui dalam unggahan Wolverhampton Wanderers di laman resmi klub. Bek Timnas Indonesia itu pun tampak serius menjalani program latihan.

Hubner berlatih bersama sederet pemain bintang Wolves. Di antaranya, ada Hwang Hee-chan hingga Nelson Semedo.