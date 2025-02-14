5 Pemain Timnas Indonesia U-20 yang Tampil Buruk Lawan Iran U-20 di Piala Asia U-20 2025, Nomor 1 Jadi Bulan-bulanan!

5 pemain Timnas Indonesia U-20 yang tampil buruk lawan Iran U-20 di Piala Asia U-20 2025 akan diulas Okezone. Salah satunya ada Jens Raven.

Ya, Timnas Indonesia U-20 harus menelan pil pahit di laga perdana Grup C Piala Asia U-20 2025. Main di Shenzhen Youth Football Training Base Centre Stadium, Shenzhen, China pada Kamis 13 Februari 2025 malam WIB, skuad Garuda Nusantara tumbang dengan skor telak 0-3.

Sejumlah pemain dinilai tampil buruk hingga mengakibatkan Timnas Indonesia U-20 tumbang. Siapa sajakah mereka?

5. Kadek Arel

Salah satu 5 pemain Timnas Indonesia U-20 yang tampil buruk lawan Iran U-20 di Piala Asia U-20 2025 adalah Kadek Arel. Dia main penuh di laga kontra Iran U-20 ini.

Sayangnya, Kadek Arel gagal bermain apik dalam menjaga lini pertahanan. Dia kesulitan mengantisipasi serangan Iran U-20 hingga berbuah gol. Kadek tak sanggup mengantisipasi bola atas yang jadi andalan Iran U-20 dalam mencetak gol.

4. Iqbal Gwijangge

Selanjutnya, ada Iqbal Gwijangge. Bek Timnas Indonesia U-20 ini juga gagal bekerja apik. Sama seperti Kadek Arel, dia juga tidak mampu antisipasi serangan bola-bola atas dari pemain Iran U-20.

Di laga kontra Iran U-20 ini, Iqbal Gwijangge juga dimainkan sejak awal laga. Meski bekerja kurang apik, dia tetap dipertahankan hingga akhir laga oleh Indra Sjafri.\