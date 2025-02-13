Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Lengkap Piala Asia U-20 2025, Kamis 13 Februari 2025: Timnas Indonesia U-20 vs Iran U-20 0-3, Irak U-20 Ditahan Korea Utara U-20!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 13 Februari 2025 |21:46 WIB
Hasil Lengkap Piala Asia U-20 2025, Kamis 13 Februari 2025: Timnas Indonesia U-20 vs Iran U-20 0-3, Irak U-20 Ditahan Korea Utara U-20!
Laga Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Iran U-20. (Foto: PSSI)
A
A
A

HASIL lengkap Piala Asia U-20 2025, Kamis 13 Februari 2025 akan diulas Okezone. Sejumlah laga seru tersaji, di antaranya ada Timnas Indonesia U-20 vs Iran U-20, hingga Irak U-20 vs Korea Utara U-20.

Ya, ajang Piala Asia U-20 2025 berlanjut hari ini. Total, ada 4 pertandingan yang digelar dalam matchday perdana Piala Asia U-20 2025.

timnas indonesia u-20 vs timnas iran u-20

Sejumlah tim pun berhasil mendulang hasil manis di awal perjalanannya di Piala Asia U-20 2025. Siapa saja mereka?

1. Timnas Indonesia U-20 Tumbang

Salah satu laga seru tersaji dalam pertemuan Timnas Indonesia U-20 vs Iran U-20 di matchday perdana Grup C. Sayangnya, Timnas Indonesia U-20 kena bantai 0-3.

Laga Timnas Indonesia U-20 vs Iran U-20 dalam matchday perdana Grup C ini digelar di Stadion Shenzhen Youth Football Training, China, Kamis (13/2/2025) pukul 18.30 WIB. Pesta gol Iran U-20 tercipta lewat aksi Hesam Nogourani (5’), Esmaeil Gholizadeh (63’), dan Mobin Dehghan (70’).

Hasil ini membuat Timnas Indonesia U-20 terpuruk di dasar klasemen sementara Grup C. Mereka mencatatkan 0 poin. Selanjutnya, Timnas Indonesia U-20 akan melawan Uzbekistan U-20 pada Minggu 16 Februari 2025.

Sementara itu, Iran U-20 berhasil bertengger di puncak klasemen sementara Grup C saat ini. Mereka total mengemas 3 poin.

 

