Kisah Miris Shin Tae-yong Gagal Bawa Timnas Indonesia U-20 Lolos Perempatfinal Piala Asia U-20 2023 karena Kalah Selisih Gol

KISAH miris Shin Tae-yong menarik diulas. Sebab, dia gagal bawa Timnas Indonesia U-20 lolos perempatfinal Piala Asia U-20 2023 karena kalah selisih gol.

Kala itu, Timnas Indonesia U-20 berada di Grup A. Skuad Garuda Nusantara tergabung dengan Uzbekistan, Irak, dan Suriah.

1. Diperkuat Bintang Muda

Skuad Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2023 kala itu diperkuat para pemain bintang. Di antaranya, ada Hokky Caraka, Dony Tri Pamungkas, Muhammad Ferarri, hingga Arkhan Fikri.

Hadapi lawan-lawan berat di Grup A, Timnas Indonesia U-20 harus menelan pil pahit di awal laga. Mereka bahkan mengawali perjalanan dengan kalah 0-2 dari Irak U-20.

Tetapi, di laga kedua Grup A, pasukan Shin Tae-yong berhasil bangkit. Mereka menang 1-0 atas Suriah U-20. Hasil ini menjaga asa Timnas Indonesia U-20 untuk lolos perempatfinal.