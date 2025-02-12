Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Sandy Walsh Buka-bukaan Alasan Pilih Lanjutkan Karier di Asia, Ada Kaitan dengan Timnas Indonesia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 12 Februari 2025 |03:05 WIB
Sandy Walsh resmi gabung Yokohama F Marinos. (Foto: Yokohama F Marinos)
SANDY Walsh buka-bukaan soal alasan pilih lanjutkan karier di Asia. Ternyata, ada keputusannya juga berkaitan dengan Timnas Indonesia.

Bek Timnas Indonesia, Sandy Walsh, diketahui pilih melanjutkan kariernya ke klub Jepang, Yokohama Marinos. Sandy Walsh menyebut kalau keputusan itu karena kecintaannya terhadap Asia semakin berkembang usai membela Timnas Indonesia.

Sandy Walsh resmi bergabung dengan Yokohama F Marinos (Foto: Instagram/@yokohamaf.marinos)

1. Sandy Walsh Gabung Yokohama F Marinos

Seperti diketahui, Sandy Walsh meninggalkan KV Mechelen dan merapat ke Yokohama Marinos. Keputusan itu cukup menarik perhatian karena dia memilih melanjutkan perjuangannya ke kompetisi Asia.

Pasalnya, Sandy Walsh sejak awal meniti kariernya di Eropa terkhusus di Liga Belgia. Hanya saja, rasa kecintaannya terhadap Asia semakin berkembang seiring membela Timnas Indonesia. Dia merasa punya akar yang kuat di Asia dan sangat bangga akan hal itu.

“Cinta untuk Asia telah tumbuh lebih dan lebih. Terima kasih karena saya bisa bermain bersama Timnas Indonesia. Saya bangga menjadi orang Asia. Bangga (menjadi orang) setengah Asia. Saya merasakan akar (yang kuat) di Asia," kata Sandy Walsh, dikutip dari instagram Status Pro, Rabu (12/2/2025).

 

Halaman: 1 2
1 2
      
