Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

3 Pemain Timnas Indonesia yang Banting Setir Main di Liga Tarkam, Nomor 1 Titus Bonai

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 12 Februari 2025 |04:00 WIB
3 Pemain Timnas Indonesia yang Banting Setir Main di Liga Tarkam, Nomor 1 Titus Bonai
Mantan pemain Timnas Indonesia, Titus Bonai. (Foto: Instagram/titus.j.bonai.9)
A
A
A

ADA 3 pemain Timnas Indonesia yang banting setir main di Liga Tarkam alias Liga Antar Kampung. Tentu banyak alasan mengapa para mantan pesepakbola Timnas Indonesia itu memilih melanjutkan kariernya bermain di Liga Tarkam.

Tentu dengan label pemain Timnas Indonesia, seharusnya mereka bisa memiliki klub yang bersaing di Liga 1. Akan tetapi, nyatanya mereka kalah saing hingga terpaksa banting setir ke Liga Tarkam.

Kebanyakan para pemain ini memilih Liga Tarkam di usia tua ketika sudah tak bisa lagi bersaing dengan para pemain. Bermain di Liga Tarkam bisa menjadi solusi untuk mendapatkan uang tambahan karena juga biasanya digelar di jeda kompetisi. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 3 Pemain Timnas Indonesia yang Banting Setir Main di Liga Tarkam:

3. Bayu Gatra

Eks Pemain Timnas Indonesia Bayu Gatra Main Liga Tarkam di Tangsel
Eks Pemain Timnas Indonesia Bayu Gatra Main Liga Tarkam di Tangsel

Bayu Gatra sempat terlihat bermain di Liga Tarkam bersama Ledokombo. Dalam laga ekshibisi klub internal Ledokombo, Bayu Gatra mewakili Tunas Remaja pada 2020 silam.

Kala Itu laga tersebut bermain di Lapangan Sumbernangka, Jawa Timur. Sebelumnya, Bayu Gatra adalah pemain di Timnas Indonesia U-23.

2. Oktavianus Maniani

Oktovianus Maniani Okezone
Oktovianus Maniani Okezone

Selain Bayu Gatra, ada lagi pemain Timnas Indonesia U-23 yang juga pindah haluan menjadi pemain Liga Tarkam. Sosok itu adalah Oktavianus Maniani atau yang lebih akrab disapa Okto Maniani.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/49/3167052/berikut_tiga_pelatih_top_yang_pernah_bikin_heboh_sepakbola_indonesia-ghFM_large.jpg
3 Pelatih Top yang Pernah Bikin Heboh Sepakbola Indonesia, Nomor 1 Sebut Rumput bak Makanan Hewan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/49/3166506/thom_haye_kemungkinan_baru_gabung_persib_bandung_kelar_membela_timnas_indonesia_pada_september_2025_persib-Xm46_large.jpg
Persib Bandung vs Borneo FC Ditunda, Thom Haye Latihan Bareng Maung Bandung Kelar Bela Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/49/3158310/persija_jakarta_vs_arema_fc-3Mob_large.jpg
Hasil Persija Jakarta vs Arema FC di Laga Uji Coba: Macan Kemayoran Terkam Singo Edan 3-0!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/51/3154241/timnas_putri_indonesia-sEPS_large.jpg
Ingin Hidupkan Liga Putri Indonesia, Menpora Dito Ariotedjo Bakal Colek PSSI
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/17/51/1645077/higgs-games-island-sukses-selenggarakan-turnamen-hgi-ultah-cup-2025-di-makassar-yco.webp
Higgs Games Island Sukses Selenggarakan Turnamen HGI Ultah Cup 2025 di Makassar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/17/winger_persib_bandung_beckham_putra_nugraha.jpg
Jelang Persib vs Dewa United, Beckham Putra Kirim Peringatan Keras
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement