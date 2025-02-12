3 Pemain Timnas Indonesia yang Banting Setir Main di Liga Tarkam, Nomor 1 Titus Bonai

ADA 3 pemain Timnas Indonesia yang banting setir main di Liga Tarkam alias Liga Antar Kampung. Tentu banyak alasan mengapa para mantan pesepakbola Timnas Indonesia itu memilih melanjutkan kariernya bermain di Liga Tarkam.

Tentu dengan label pemain Timnas Indonesia, seharusnya mereka bisa memiliki klub yang bersaing di Liga 1. Akan tetapi, nyatanya mereka kalah saing hingga terpaksa banting setir ke Liga Tarkam.

Kebanyakan para pemain ini memilih Liga Tarkam di usia tua ketika sudah tak bisa lagi bersaing dengan para pemain. Bermain di Liga Tarkam bisa menjadi solusi untuk mendapatkan uang tambahan karena juga biasanya digelar di jeda kompetisi. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 3 Pemain Timnas Indonesia yang Banting Setir Main di Liga Tarkam:

3. Bayu Gatra

Eks Pemain Timnas Indonesia Bayu Gatra Main Liga Tarkam di Tangsel

Bayu Gatra sempat terlihat bermain di Liga Tarkam bersama Ledokombo. Dalam laga ekshibisi klub internal Ledokombo, Bayu Gatra mewakili Tunas Remaja pada 2020 silam.

Kala Itu laga tersebut bermain di Lapangan Sumbernangka, Jawa Timur. Sebelumnya, Bayu Gatra adalah pemain di Timnas Indonesia U-23.

2. Oktavianus Maniani

Oktovianus Maniani Okezone

Selain Bayu Gatra, ada lagi pemain Timnas Indonesia U-23 yang juga pindah haluan menjadi pemain Liga Tarkam. Sosok itu adalah Oktavianus Maniani atau yang lebih akrab disapa Okto Maniani.