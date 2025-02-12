Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

2 Bintang Australia Cedera Jelang Hadapi Timnas Indonesia, Keuntungan Buat Pasukan Patrick Kluivert?

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 12 Februari 2025 |01:05 WIB
2 Bintang Australia Cedera Jelang Hadapi Timnas Indonesia, Keuntungan Buat Pasukan Patrick Kluivert?
Timnas Indonesia vs Timnas Australia kala berlaga. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
2 bintang Timnas Australia cedera jelang hadapi Timnas Indonesia. Akankah ini jadi keuntungan buat pasukan Patrick Kluivert?

Ya, Timnas Indonesia mendapat kabar baik jelang melawan Australia dalam Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebab, dua pemain  Australia, yakni Nestory Irankunda dan Jordan Bos mengalami cedera.

jordan bos foto timnas australia

1. Badai Cedera

Menurut laporan Yahoo News, Irankunda mengalami cedera saat membela Grasshoppers melawan Lugano pada Minggu 9 Februari 2025. Striker berusia 19 tahun itu padahal tampil sejak menit awal dan sempat menyumbang satu assist sebelum akhirnya ditarik keluar pada menit ke-36.

Meski begitu, Irankunda saat ini masih menjalani proses pengecekan lebih lanjut apakah cedera pada pergelangan kakinya parah atau tidak. Jika parah, tidak menutup kemungkinan dia akan absen saat Australia bersua Timnas Indonesia pada 20 Maret 2025.

“Harapan Nestory Irankunda untuk dipanggil ke skuad Socceroos dalam kualifikasi Piala Dunia FIFA bulan depan melawan Indonesia dan China tampaknya terancam setelah ia mengalami cedera pergelangan kaki saat bermain untuk klub Swiss, Grasshoppers,” tulis laporan Yahoo News, dilansir Rabu (12/2/2025).

“Irankunda terpaksa meninggalkan lapangan pada menit ke-36 dalam pertandingan Swiss Super League yang berakhir imbang 1-1 melawan Lugano. Dipahami bahwa Irankunda akan menjalani pemeriksaan medis untuk mengetahui tingkat keparahan cederanya,” sambungnya.

Sialnya, tidak hanya Irankunda saja pemain Australia yang mengalami cedera pada pekan lalu. Ada juga Jordan Bos yang mengalami cedera saat membela klubnya, Westerlo, kontra Standard Liege. Sama seperti Irankunda,  bek sayap kiri itu masih dalam pengecekan lebih lanjut terkait kondisi cederanya.

“Jordan Bos, bek kiri Westerlo (klub Belgia), juga mengalami masalah hamstring dan hanya bertahan 24 menit sebelum digantikan dalam kemenangan 4-2 timnya atas Standard Liege,” terang Yahoo News.

“Mantan pemain Melbourne City itu juga akan menjalani pemeriksaan medis untuk mengetahui apakah cederanya akan mempengaruhi peluangnya bermain untuk Australia bulan depan,” tambahnya.

 

