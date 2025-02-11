Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

14 Negara Lolos Piala Dunia U-20 2025, Timnas Indonesia U-20 Kapan Menyusul?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 11 Februari 2025 |12:36 WIB
14 Negara Lolos Piala Dunia U-20 2025, Timnas Indonesia U-20 Kapan Menyusul?
Timnas Indonesia U-20 berjuang lolos Piala Dunia U-20 2025. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)
A
A
A

SEBANYAK 14 negara sudah memastikan tempat di Piala Dunia U-20 2025. Lantas, kapan Timnas Indonesia U-20 menyusul lolos Piala Dunia U-20 2025? Sesuai jadwal, Piala Dunia U-20 2025 dilangsungkan di Cile pada 27 September hingga 19 Oktober 2025.

Tercatat ada 24 negara yang akan ambil bagian di ajang dua tahunan tersebut. Sebanyak 24 negara itu diambil dari enam konfederasi berbeda, yakni UEFA (Eropa), AFC (Asia), CONCACAF (Amerika Utara dan Tengah), CONMEBOL (Amerika Selatan), OFC (Oseania) dan CAF (Afrika).

UEFA dan CONMEBOL memiliki wakil terbanyak di Piala Dunia U-20 2025 yakni lima negara. Sementara AFC, CONCACAF dan CAF masing-masing diwakilkan empat negara. Zona Oseania menjadi wilayah dengan wakil terminim, yakni dua negara.

1. Daftar 14 Negara yang Sudah Lolos Piala Dunia U-20 2025

Timnas Argentina U-20 sudah lolos ke Piala Dunia U-20 2025. (Foto: Instagram/@afaseleccion)
Timnas Argentina U-20 sudah lolos ke Piala Dunia U-20 2025. (Foto: Instagram/@afaseleccion)

Sebanya 14 negara yang sudah memastikan lolos ke Piala Dunia U-20 2025 adalah tuan rumah Cile, disusul Kuba, Meksiko, Panama dan Amerika Serikat (CONCACAF), Prancis, Italia, Norwegia, Spanyol dan Ukraina (UEFA), Kaledonia Baru dan Selandia Baru (OFC), serta Brasil dan Argentina (CONMEBOL).

Wakil zona CONCACAF, OFC dan UEFA sudah lengkap. Empat negara yang lolos ke semifinal CONCACAF U-20 Championship 2024 berhak lolos ke Piala Dunia U-20 2025. Sementara di zona Eropa, lima tim teratas di Piala Eropa U-19 2024 berhak ambil bagian di Piala Dunia U-20 2025.

Untuk zona Oseania, dua negara yang lolos ke final Piala OFC U-19 2024 juga melaju ke putaran final Piala Dunia U-20 2025. Melihat fakta di atas, masih ada 10 slot tersisa yang akan diperebutkan untuk bertarung di Piala Dunia U-20 2025.

 

