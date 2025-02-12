Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Ditahan Arema FC, Pelatih PSM Makassar Tetap Apresiasi Perjuangan Victor Dethan Cs

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 12 Februari 2025 |02:05 WIB
Ditahan Arema FC, Pelatih PSM Makassar Tetap Apresiasi Perjuangan Victor Dethan Cs
Laga seru Arema FC vs PSM Makassar. (Foto: PSM Makassar)
A
A
A

PELATIH PSM Makassar, Bernardo Tavares, tetap apresiai perjuangan Victor Dethan cs saat melawan Arema FC. Menurutnya, pemain telah bekerja maksimal.

PSM Makassar sendiri diketahui gagal menang. Mereka ditahan imbang Arema FC dengan skor 1-1 dalam laga lanjutan Liga 1 2024-2025 itu.

Arema FC vs PSM Makassar di Liga 1 2024-2025 (Foto: Arema FC)

1. Gagal Menang

Ya, duel sengit tersaji dalam pertemuan Arema FC vs PSM Makassar. Laga itu digelar Stadion Soepriadi, Blitar, Senin 10 Februari 2025 sore WIB.

Laga sendiri berakhir imbang 1-1. Kedua tim harus puas berbagi angka usai gol PSM Makassar yang tercipta lebih dahulu lewat aksi Nermin Haljeta (64’) dibalas Pablo Oliveira (66’).

PSM Makassar sendiri harus bermain 10 orang pada menit ke-81. Sebab, Joao Pereira Albertine dikartu merah wasit.

2. Apresiasi Perjuangan PSM Makassar

Meski gagal menang, Bernardo Tavares mengapresiasi perjuangan anak asuhnya yang telah bermain maksimal dan bekerja keras.

Padahal, waku istirahat para pemain PSM Makassar begitu sedikit dibandingkan tim tuan rumah. Apalagi, PSM juga harus kehilangan beberapa pemainnya karena cedera.

"Sejauh ini saya cukup bangga dengan pemain-pemain saya, karena kita mendapatkan satu poin di luar kandang kita dan melawan tim Arema, yang mana mereka lebih mempunyai banyak waktu untuk persiapan," ucap Bernardo Tavares.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/17/11/1645005/norwegia-lolos-ke-piala-dunia-2026-untuk-pertama-kali-sejak-1998-italia-terpuruk-ke-playoff-qqf.webp
Norwegia Lolos ke Piala Dunia 2026 untuk Pertama Kali Sejak 1998, Italia Terpuruk ke Playoff
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/17/marco_bezzecchi.jpg
Komentar Marco Bezzecchi usai Rajai MotoGP Valencia 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement