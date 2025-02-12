Ditahan Arema FC, Pelatih PSM Makassar Tetap Apresiasi Perjuangan Victor Dethan Cs

PELATIH PSM Makassar, Bernardo Tavares, tetap apresiai perjuangan Victor Dethan cs saat melawan Arema FC. Menurutnya, pemain telah bekerja maksimal.

PSM Makassar sendiri diketahui gagal menang. Mereka ditahan imbang Arema FC dengan skor 1-1 dalam laga lanjutan Liga 1 2024-2025 itu.

1. Gagal Menang

Ya, duel sengit tersaji dalam pertemuan Arema FC vs PSM Makassar. Laga itu digelar Stadion Soepriadi, Blitar, Senin 10 Februari 2025 sore WIB.

Laga sendiri berakhir imbang 1-1. Kedua tim harus puas berbagi angka usai gol PSM Makassar yang tercipta lebih dahulu lewat aksi Nermin Haljeta (64’) dibalas Pablo Oliveira (66’).

PSM Makassar sendiri harus bermain 10 orang pada menit ke-81. Sebab, Joao Pereira Albertine dikartu merah wasit.

2. Apresiasi Perjuangan PSM Makassar

Meski gagal menang, Bernardo Tavares mengapresiasi perjuangan anak asuhnya yang telah bermain maksimal dan bekerja keras.

Padahal, waku istirahat para pemain PSM Makassar begitu sedikit dibandingkan tim tuan rumah. Apalagi, PSM juga harus kehilangan beberapa pemainnya karena cedera.

"Sejauh ini saya cukup bangga dengan pemain-pemain saya, karena kita mendapatkan satu poin di luar kandang kita dan melawan tim Arema, yang mana mereka lebih mempunyai banyak waktu untuk persiapan," ucap Bernardo Tavares.