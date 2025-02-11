Alihkan Fokus ke Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung, Gustavo Almeida: Semoga Bisa Menang!

STRIKER Persija Jakarta, Gustavo Almeida, mengalihkan fokus ke laga kontra Persib Bandung dalam lanjutan Liga 1 2024-2025. Dia berharap Persija bisa meraih kemenangan dalam laga itu.

Hasil manis sendiri penting didapat Persija yang baru saja kalah dari Dewa United. Gustavo berharap Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- bisa bangkit saat melawan Persib Bandung.

1. Persija Jakarta vs Persib Bandung

Persija Jakarta menelan kekalahan pahit 1-2 saat bertandang ke markas Dewa United di Stadion Pakansari, Sabtu 8 Februari 2025. Pil pahit ini harus didapat Macan Kemayoran karena kecolongan gol di menit-menit akhir.

Ialah Alex Martins yang jadi penentu kemenangan Dewa United. Dia sukses mencetak gol lewat tendangan di titik putih.

2. Langsung Alihkan Fokus

Gustavo mengakui kekalahan pahit dari Dewa United. Striker asal Brasil itu cukup menyayangi gol kedua yang bersarang ke gawang Persija Jakarta.

“Saya tidak mau beralasan. Kami kalah di pertandingan. Mulai hari ini mulai kerja. Evaluasinya gol kedua itu memang tak seharusnya terjadi,” kata Gustavo, dilansir dari situs Persija Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Menurutnya, sekarang Persija tak boleh merasa terpuruk setelah kalah dari Dewa. Justru, seluruh elemen harus menunjukkan mental dan ambisi yang tangguh dalam menatap laga melawan Persib Bandung.