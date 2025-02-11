Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Alihkan Fokus ke Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung, Gustavo Almeida: Semoga Bisa Menang!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 11 Februari 2025 |12:47 WIB
Alihkan Fokus ke Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung, Gustavo Almeida: Semoga Bisa Menang!
Persija Jakarta kala berlaga. (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

STRIKER Persija Jakarta, Gustavo Almeida, mengalihkan fokus ke laga kontra Persib Bandung dalam lanjutan Liga 1 2024-2025. Dia berharap Persija bisa meraih kemenangan dalam laga itu.

Hasil manis sendiri penting didapat Persija yang baru saja kalah dari Dewa United. Gustavo berharap Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- bisa bangkit saat melawan Persib Bandung.

Skuad Persija Jakarta (Foto: Persija Jakarta)

1. Persija Jakarta vs Persib Bandung

Persija Jakarta menelan kekalahan pahit 1-2 saat bertandang ke markas Dewa United di Stadion Pakansari, Sabtu 8 Februari 2025. Pil pahit ini harus didapat Macan Kemayoran karena kecolongan gol di menit-menit akhir.

Ialah Alex Martins yang jadi penentu kemenangan Dewa United. Dia sukses mencetak gol lewat tendangan di titik putih.

2. Langsung Alihkan Fokus

Gustavo mengakui kekalahan pahit dari Dewa United. Striker asal Brasil itu cukup menyayangi gol kedua yang bersarang ke gawang Persija Jakarta.

“Saya tidak mau beralasan. Kami kalah di pertandingan. Mulai hari ini mulai kerja. Evaluasinya gol kedua itu memang tak seharusnya terjadi,” kata Gustavo, dilansir dari situs Persija Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Menurutnya, sekarang Persija tak boleh merasa terpuruk setelah kalah dari Dewa. Justru, seluruh elemen harus menunjukkan mental dan ambisi yang tangguh dalam menatap laga melawan Persib Bandung.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/16/11/1644869/gajayana-bergetar-malang-sambut-juara-baru-mlsc-2025-lzo.webp
Gajayana Bergetar! Malang Sambut Juara Baru MLSC 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/24/striker_anyar_liverpool_alexander_isak_merayakan.jpg
Awal Suram di Liverpool, Alexander Isak Blak-blakan Soal Tekanan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement