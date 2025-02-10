Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Takluk dari Dewa United, Persija Jakarta Langsung Alihkan Fokus ke Laga Kontra Persib Bandung

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 10 Februari 2025 |03:05 WIB
Takluk dari Dewa United, Persija Jakarta Langsung Alihkan Fokus ke Laga Kontra Persib Bandung
Persija Jakarta kala berlaga. (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

PERSIJA Jakarta ogah terpuruk lebih lama usai kalah dari Dewa United di Liga 1 2024-2025. Mereka langsung alihkan fokus ke Persib Bandung.

Pemain Persija Jakarta, Gustavo Almeida, ingin timnya dapat bangkit dan meraih kemenangan saat melawan Persib Bandung. Pertemuan kedua tim dalam lanjutan Liga 1 2024-2025 di Stadion Patriot, Bekasi, pada 16 Februari 2025.

Persija Jakarta vs PSBS Biak. (Foto: Instagram/persija)

1. Persija Jakarta Tumbang

Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- baru saja kalah 1-2 dari Dewa United. Laga itu digelar di Stadion Pakansari, Sabtu 8 Februari 2025.

Jadi, Persija tidak meraih kemenangan dalam tiga laga terakhir. Pasalnya, di dua laga lainnya, mereka meraih hasil imbang, yakni dengan skor 3-3 melawan Persis Solo dan 2-2 dengan PSBS Biak.

Gustavo mengatakan tentunya sangat mengecewakan Persija kalah dari Dewa United. Namun, dia pastikan timnya akan melupakan kekalahan itu dan langsung melakukan evaluasi agar segera bangkit.

"Saya tidak mau beralasan, kita harus kerja lagi, evaluasi lagi," kata Gustavo usai laga.

 

