Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Meski Menang atas PSIS Semarang, Nick Kuipers Tak Senang dengan Permainan Persib Bandung

Miftahul Ghani , Jurnalis-Selasa, 11 Februari 2025 |02:05 WIB
Meski Menang atas PSIS Semarang, Nick Kuipers Tak Senang dengan Permainan Persib Bandung
Pemain Persib Bandung, Nick Kuipers. (Foto: Instagram/kuipersnick)
A
A
A

SEMARANG – Pemain Persib Bandung, Nick Kuipers merasa lega karena timnya berhasil mencuri poin penuh saat bertandang ke markas PSIS Semarang. Namun, bila menilai permainan Persib, Kuipers justru memberikan nilai rendah karena kecewa dengan penampilan Maung Bandung dalam laga pekan ke-22 Liga 1 2024-2025, pada Minggu 9 Februari 2025 kemarin.

Menurut Nick Kuipers, Persib Bandung sangat sulit untuk menjalankan permainan yang baik. Namun ia harus bersyukur lantaran kemenangan bisa didapatkan.

1. Puas dengan Kinerja Pantang Menyerah

Bahkan Nick Kuipers menjadi sosok yang membuat Persib Bandung menang atas PSIS Semarang berkat gol tunggalnya di menit ke-35. Sehingga Maung Bandung menang dengan skor 1-0 di laga yang digelar di Stadion Jatidiri, Semarang tersebut.

“Pertandingan yang sangat berat, tentunya ini bukan laga terbaik yang kami mainkan. Tapi kadang-kadang, yang terpenting adalah memenangkan pertandingan yang seperti ini,” kata Nick usai pertandingan.

Nick Kuipers membawa Persib Bandung memimpin 1-0 atas PSIS Semarang (Foto: Instagram/@persib)
Nick Kuipers membawa Persib Bandung memimpin 1-0 atas PSIS Semarang (Foto: Instagram/@persib)

2. Puji Permainan PSIS

Bek asal Belanda ini akui PSIS Semarang merupakan tim yang sangat bagus. Terbukti banyak tim yang kesulitan ketika bermain di Semarang.

“Saya katakan lagi, ini bukan laga terbaik yang kami mainkan, tapi kami tentunya harus menang di setiap pertandingan jika mau untuk menjadi juara, itu yang benar-benar kami inginkan,” sambung Nick Kuipers.

“Kami berjuang 200 persen, apalagi setelah Mateo harus keluar lapangan (kartu merah). Semua memberikan segalanya, lebih dari biasanya dan pada akhirnya kami mampu meraih kemenangan, itu yang terpenting,” tegasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/16/51/1644769/hasil-final-kumamoto-masters-2025-gregoria-mariska-runner-up-ibh.webp
Hasil Final Kumamoto Masters 2025: Gregoria Mariska Runner Up!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/16/muh_putra_erwiansyahdaniel_edgar_marvino.jpg
Empat Wakil Merah Putih Juara Indonesia International Challenge 2025 di Yogyakarta
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement