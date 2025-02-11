Meski Menang atas PSIS Semarang, Nick Kuipers Tak Senang dengan Permainan Persib Bandung

SEMARANG – Pemain Persib Bandung, Nick Kuipers merasa lega karena timnya berhasil mencuri poin penuh saat bertandang ke markas PSIS Semarang. Namun, bila menilai permainan Persib, Kuipers justru memberikan nilai rendah karena kecewa dengan penampilan Maung Bandung dalam laga pekan ke-22 Liga 1 2024-2025, pada Minggu 9 Februari 2025 kemarin.

Menurut Nick Kuipers, Persib Bandung sangat sulit untuk menjalankan permainan yang baik. Namun ia harus bersyukur lantaran kemenangan bisa didapatkan.

1. Puas dengan Kinerja Pantang Menyerah

Bahkan Nick Kuipers menjadi sosok yang membuat Persib Bandung menang atas PSIS Semarang berkat gol tunggalnya di menit ke-35. Sehingga Maung Bandung menang dengan skor 1-0 di laga yang digelar di Stadion Jatidiri, Semarang tersebut.

“Pertandingan yang sangat berat, tentunya ini bukan laga terbaik yang kami mainkan. Tapi kadang-kadang, yang terpenting adalah memenangkan pertandingan yang seperti ini,” kata Nick usai pertandingan.

Nick Kuipers membawa Persib Bandung memimpin 1-0 atas PSIS Semarang (Foto: Instagram/@persib)

2. Puji Permainan PSIS

Bek asal Belanda ini akui PSIS Semarang merupakan tim yang sangat bagus. Terbukti banyak tim yang kesulitan ketika bermain di Semarang.

“Saya katakan lagi, ini bukan laga terbaik yang kami mainkan, tapi kami tentunya harus menang di setiap pertandingan jika mau untuk menjadi juara, itu yang benar-benar kami inginkan,” sambung Nick Kuipers.

“Kami berjuang 200 persen, apalagi setelah Mateo harus keluar lapangan (kartu merah). Semua memberikan segalanya, lebih dari biasanya dan pada akhirnya kami mampu meraih kemenangan, itu yang terpenting,” tegasnya.