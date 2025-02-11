Tetap Menang atas PSIS Semarang meski dengan 10 Pemain, Bojan Hodak Puji Penampilan Persib Bandung

SEMARANG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memuji anak buahnya yang tampil luar biasa saat menang 1-0 atas PSIS Semarang di pekan ke-22 Liga 1 2024-2025, pada Minggu 9 Februari 2025. Bojan pun kagum karena Persib berhasil menang meski bermain dengan 10 pemain sejak menit 41.

Satu gol Persib Bandung berhasil dicetak Nick Kuipers melalui sundulan usai memanfaatkan umpan sepak pojok yang dilakukan Zalnando di menit ke-35. Sementara kartu merah Persib diterima oleh Mateo Kocijan.

Usai laga, Bojan mengaku sudah memprediksi Persib bakal kesulitan. Namun, Persib nyatanya dapat mengatasi tantangan itu dengan baik

“Karena Semarang selalu memberi perlawanan sengit dan selalu sulit ketika bertemu mereka. Mereka cukup terorganisir dan bisa dilihat pelatih mereka menjalankan tugasnya dengan baik,” ucap Bojan usai pertandingan, dikutip Selasa (11/2/2025).

1. Pujian untuk Lini Pertahanan Persib

Paulo Gali Freitas beraksi di laga PSIS Semarang vs Persib Bandung (Foto: Instagram/@psisfcofficial)

Pelatih asal Kroasia ini merasa perlu memberikan pujian kepada lini pertahanannya. Menurutnya para pemain bertahan sudah menjalankan tugasnya dengan sangat bagus.

“Dan di sepertiga akhir permainan mereka, kami tidak memberikan ruang dan membuat mereka tidak memiliki peluang,” tambah Bojan.

Bojan merasa beruntung sepakan keras yang dilakukan PSIS Semarang di awal pertandingan hanya membentur mistar gawang. Sehingga gawang yang dijaga Kevin Ray Mendoza tidak kebobolan.