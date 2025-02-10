Mees Hilgers Bisa Pecahkan Rekor Transfer FC Twente di Musim Panas 2025

MEES Hilgers disebut bisa memecahkan rekor transfer FC Twente. Namun, kans untuk terjadinya hal tersebut pada bursa transfer musim panas 2025 sedikit terancam.

FC Twente baru saja melepas Anass Salah-Eddine ke AS Roma. The Tukkers disebut tak tahan dengan godaan klub asal Italia tersebut.

1. 8,5 Juta Euro

Salah-Eddine dijual ke AS Roma dengan kesepakatan 8,5 juta Euro (setara Rp144 miliar), menjadikannya bek termahal yang dijual oleh FC Twente. Rekor ini masih bisa dipecahkan lagi.

Sebab, Hilgers diketahui mempunyai nilai pasar yang tinggi berkat performa apiknya. Bek Timnas Indonesia itu diperkirakan masih dihargai sekitar 9 juta Euro (setara Rp152 miliar).

"Mees Hilgers juga dapat mengajukan tawaran untuk memecahkan rekor. Nilai pasar pemain Indonesia berusia 23 tahun itu saat ini diperkirakan mencapai sembilan juta euro," tulis laporan Twente Insite, dikutip pada Senin (19/2/2025).

2. Terancam

Namun, menurut laporan media itu, peluang Hilgers memecahkan rekor terancam. Sebab, berbeda dengan Salah-Eddine, kontraknya menyisakan satu tahun lagi tepatnya hingga Juni 2026.