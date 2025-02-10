Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Patrick Kluivert Bahagia, Pemain Termahal Siap Tempur hingga Temukan Penyerang Ganas untuk Timnas Indonesia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 10 Februari 2025 |05:56 WIB
Patrick Kluivert Bahagia, Pemain Termahal Siap Tempur hingga Temukan Penyerang Ganas untuk Timnas Indonesia!
Patrick Kluivert siap andalkan Mees Hilgers dan Ramadhan Sananta di Timnas Indonesia Aldi Chandra Okezone
HATI pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert sedang berbunga-bunga. Sebab, pelatih 48 tahun ini baru saja mendapatkan kabar bagus untuk memperbesar peluang Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026.

Kabar baik pertama yang menimpa Patrick Kluivert datang dari lini belakang. Pemain termahal dalam sejarah Timnas Indonesia, Mees Hilgers, sudah siap tempur membela Timnas Indonesia.

1. Mees Hilgers Siap Perkuat Timnas Indonesia

Mees Hilgers. (Foto: Erspo.official)

Setelah bolak-balik ruang perawatan karena masalah hamstring yang diderita sejak November 2024, Mees Hilgers akhirnya kembali rutin bermain bersama sang klub, FC Twente. Dalam dua laga terkini yang dijalani FC Twente, Mees Hilgers selalu bermain.

Ia bermain 20 menit saat FC Twente bermain 2-2 dengan Go Ahead Eagles pada 5 Februari 2025. Sementara semalam, bek 24 tahun ini merumput 21 menit ketika FC Twente bermain 3-3 dengan SC Heerenveen.

Benar, Mees Hilgers hanya main dari bangku cadangan. Namun, ia dalam trek tepat untuk kembali ke performa terbaiknya jelang Timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain pada 20 serta 25 Maret 2025.

Kehadiran Mees Hilgers teramat penting bagi Timnas Indonesia. Baik dalam pola dua atau tiga bek, Mees Hilgers merupakan bek tengah terbaik yang dimiliki Timnas Indonesia, selain kapten Jay Ides.

2. Ramadhan Sananta Siap Isi Lini Depan Timnas Indonesia

Dibanding sekian penyerang yang pernah membela Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, Cuma Ramadhan Sananta yang sudah mencetak gol di tahun 2025. Tak tanggung-tanggung dari empat pertandingan bersama Persis Solo di tahun 2025 ini, penyerang 22 tahun tersebut mencetak tiga gol!

 

