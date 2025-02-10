Ole Romeny dan 2 Pemain Diaspora Sah Jadi WNI, Ini Harapan Menteri Hukum untuk Timnas Indonesia

LONDON – Tiga pemain diaspora sudah resmi menjadi warga negara Indonesia (WNI). Ketiga pemain itu adalah Ole Romeny, Dion Markx, dan Tim Geypens.

Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, pun sampaikan harapannya untuk Timnas Indonesia. Dia berharap Timnas Indonesia menjadi lebih berprestasi lagi setelah ini.

1. Resmi Dinaturalisasi

Ya, Ole Romeny, Dion Markx, dan Tim Geypens resmi jadi WNI. Ketiganya melakukan pengambilan sumpah di London, Inggris, Sabtu 8 Februari 2025.

Ole Romeny diproyeksikan untuk memperkuat Timnas Indonesia senior. Sementara itu, Dion Markx dan Tim Geypens untuk Timnas Indonesia U-20.

2. Harapan Menteri Hukum RI

Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa naturalisasi bukan sekadar perubahan status kewarganegaraan, melainkan bagian dari strategi besar untuk meningkatkan prestasi Timnas Indonesia. Jadi, pihaknya sangat mendukung ketiga pemain itu memberikan kontribusi nyata.

"Momentum ini bukan hanya tentang perubahan status kewarganegaraan, tetapi juga tentang harapan besar dalam membangun kemajuan (Timnas) Indonesia," ujar Supratman dalam keterangannya.