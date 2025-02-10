Penyebab Persib Bandung Menang 1-0 atas PSIS Semarang di Liga 1 2024-2025

PELATIH PSIS Semarang, Gilbert Aguis, menyebut alasan kenapa Persib Bandung bisa menang 1-0 atas timnya saat bersua di pekan ke-22 Liga 1 2024-2025 yang dilangsungkan di Stadion Jatidiri Semarang, Minggu 9 Februari 2025 malam WIB. Juru taktik asal Malta itu mengatakan, timnya kalah karena gagal memanfaatkan sejumlah peluang menjadi gol.

Gilbert Agius berpendapat PSIS Semarang memulai pertandingan dengan sangat baik. Sayangnya, tiga kali tembakan dari luar kotak penalti mengenai mistar gawang Persib Bandung.

1. PSIS Semarang Buang-Buang Peluang Lawan Persib Bandung

“Saya pikir kami merencanakan permainan ini untuk menjadi lebih baik dari pertandingan sebelumnya. Kami mempunyai beberapa masalah di pertandingan lalu dan kami mencoba mengaturnya di pertandingan ini,” kata Gilbert Aguis kelar laga PSIS Semarang vs persib Bandung.

Dalam laga ini, PSIS Semarang sejatinya sangat diuntungkan. PSIS Semarang dihadapkan dengan Persib Bandung yang bermain 10 orang sejak menit 41 karena Mateo Kocijan terkena dua kartu kuning.

“Tapi, kemudian di babak kedua dengan tambahan satu pemain, kami tidak menciptakan cukup peluang untuk memenangkan pertandingan,” lanjut pelatih 50 tahun ini.

“Mereka (Persib Bandung) hanya bertahan di babak kedua. Hanya bermain-main saja, membuang-buang waktu, sepanjang waktu,” tegas eks pelatih caretaker Timnas Malta ini.

2. Kekalahan dari Persib Bandung Jadi Pembelajaran bagi PSIS Semarang

Meski demikian, ia menganggap ini adalah bagian dari permainan sepakbola. Ia memastikan kekalahan ini dijadikan sebagai pembelajaran bagi skuad Laskar Mahesa Jenar -julukan PSIS Semarang- di laga-laga ke depan