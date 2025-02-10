Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Penyebab Persib Bandung Menang 1-0 atas PSIS Semarang di Liga 1 2024-2025

Miftahul Ghani , Jurnalis-Senin, 10 Februari 2025 |06:57 WIB
Penyebab Persib Bandung Menang 1-0 atas PSIS Semarang di Liga 1 2024-2025
Persib Bandung menang 1-0 atas PSIS Semarang
A
A
A

PELATIH PSIS Semarang, Gilbert Aguis, menyebut alasan kenapa Persib Bandung bisa menang 1-0 atas timnya saat bersua di pekan ke-22 Liga 1 2024-2025 yang dilangsungkan di Stadion Jatidiri Semarang, Minggu 9 Februari 2025 malam WIB. Juru taktik asal Malta itu mengatakan, timnya kalah karena gagal memanfaatkan sejumlah peluang menjadi gol.

Gilbert Agius berpendapat PSIS Semarang memulai pertandingan dengan sangat baik. Sayangnya, tiga kali tembakan dari luar kotak penalti mengenai mistar gawang Persib Bandung.

1. PSIS Semarang Buang-Buang Peluang Lawan Persib Bandung

Paulo Gali Freitas beraksi di laga PSIS Semarang vs Persib Bandung (Foto: Instagram/@psisfcofficial)

“Saya pikir kami merencanakan permainan ini untuk menjadi lebih baik dari pertandingan sebelumnya. Kami mempunyai beberapa masalah di pertandingan lalu dan kami mencoba mengaturnya di pertandingan ini,” kata Gilbert Aguis kelar laga PSIS Semarang vs persib Bandung.

Dalam laga ini, PSIS Semarang sejatinya sangat diuntungkan. PSIS Semarang dihadapkan dengan Persib Bandung yang bermain 10 orang sejak menit 41 karena Mateo Kocijan terkena dua kartu kuning.

“Tapi, kemudian di babak kedua dengan tambahan satu pemain, kami tidak menciptakan cukup peluang untuk memenangkan pertandingan,” lanjut pelatih 50 tahun ini.

“Mereka (Persib Bandung) hanya bertahan di babak kedua. Hanya bermain-main saja, membuang-buang waktu, sepanjang waktu,” tegas eks pelatih caretaker Timnas Malta ini.

2. Kekalahan dari Persib Bandung Jadi Pembelajaran bagi PSIS Semarang

Meski demikian, ia menganggap ini adalah bagian dari permainan sepakbola. Ia memastikan kekalahan ini dijadikan sebagai pembelajaran bagi skuad Laskar Mahesa Jenar -julukan PSIS Semarang- di laga-laga ke depan

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/14/11/1644157/pro-futsal-league-20252026-pekan-ke6--saksikan-laga-big-match-antara-blacksteel-fc-vs-cosmo-jne-di-mnctv-odh.webp
Pro Futsal League 2025/2026 Pekan Ke-6 : Saksikan Laga Big Match antara Blacksteel FC vs Cosmo JNE di MNCTV
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/13/logo_getafe.jpg
Pemilik Liverpool Batal Beli Klub Getafe, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement