Persija Jakarta vs Persib Bandung: Carlos Pena Evaluasi Tim demi 3 Poin

Persija Jakarta akan dievaluasi jelang menghadapi Persib Bandung (Foto: Persija Jakarta)

JAKARTA – Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena, akan mengevaluasi timnya jelang menghadapi Persib Bandung di pekan ke-23 Liga 1 2024-2025. Sebab, mereka tak mau kehilangan poin lagi.

Macan Kemayoran baru saja kalah 1-2 dari Dewa United FC, di Stadion Pakansari, Bogor, Sabtu 8 Februari 2025 malam WIB. Mereka kini turun ke posisi tiga dengan 39 poin, tertinggal tujuh angka dari Persib di puncak.

1. Larut

Pena mengatakan timnya tidak berlarut dengan kekalahan tersebut. Ia akan membenahi Persija sehingga tampil lebih baik saat melawan Maung Bandung.

"Mulai besok (Minggu) kami mulai akan mempersiapkan diri jelang lawan Persib, kami akan menganalisa kekalahan ini," kata Carlos Pena usai laga, dikutip Minggu (9/2/2025).

2. Tidak Berubah

Pelatih asal Spanyol itu mengatakan, pola permainan Persija tidak berubah total untuk melawan Persib. Akan tetapi, ia membenahi kelemahan timnya selepas melawan Dewa United.

"Tentu akan ada perubahan. Akan tetapi, saya rasa kami tidak perlu mengubah banyak hal," ujar Pena.