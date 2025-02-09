Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta vs Persib Bandung: Carlos Pena Evaluasi Tim demi 3 Poin

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 09 Februari 2025 |22:09 WIB
Persija Jakarta vs Persib Bandung: Carlos Pena Evaluasi Tim demi 3 Poin
Persija Jakarta akan dievaluasi jelang menghadapi Persib Bandung (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena, akan mengevaluasi timnya jelang menghadapi Persib Bandung di pekan ke-23 Liga 1 2024-2025. Sebab, mereka tak mau kehilangan poin lagi.

Macan Kemayoran baru saja kalah 1-2 dari Dewa United FC, di Stadion Pakansari, Bogor, Sabtu 8 Februari 2025 malam WIB. Mereka kini turun ke posisi tiga dengan 39 poin, tertinggal tujuh angka dari Persib di puncak.

1. Larut

Dewa United vs Persija Jakarta. (Foto: Instagram/persija)

Pena mengatakan timnya tidak berlarut dengan kekalahan tersebut. Ia akan membenahi Persija sehingga tampil lebih baik saat melawan Maung Bandung.

"Mulai besok (Minggu) kami mulai akan mempersiapkan diri jelang lawan Persib, kami akan menganalisa kekalahan ini," kata Carlos Pena usai laga, dikutip Minggu (9/2/2025).

2. Tidak Berubah

Pelatih asal Spanyol itu mengatakan, pola permainan Persija tidak berubah total untuk melawan Persib. Akan tetapi, ia membenahi kelemahan timnya selepas melawan Dewa United.

"Tentu akan ada perubahan. Akan tetapi, saya rasa kami tidak perlu mengubah banyak hal," ujar Pena.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/15/11/1644537/membedah-strategi-terbaik-indra-sjafri-untuk-timnas-indonesia-u23-lawan-mali-qcm.webp
Membedah Strategi Terbaik Indra Sjafri untuk Timnas Indonesia U-23 Lawan Mali
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/15/fafage_banua.jpg
Hasil Pro Futsal League: Fafage Banua On Fire Bantai Halus FC 6-1
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement