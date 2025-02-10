Reaksi Erick Thohir soal PSSI dan PT LIB yang Saling Bersinergi untuk Timnas Indonesia

REAKSI Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, soal PSSI dan PT LIB yang saling bersinergi untuk Timnas Indonesia. Dia menyambutnya gembira.

Ya, PSSI dan PT LIB bersinergi agar agenda keduanya tidak tumpang tindih. PT LIB sendiri sudah punya jadwal kompetisi dalam durasi tiga tahun. Jadwal itu menyesuaikan agenda Timnas Indonesia yang masuk ke dalam kalender FIFA.

1. Reaksi Erick Thohir

Erick Thohir mengatakan mengatakan sinergitas keduanya harus terus dipertahankan. Hal itu untuk memberikan dampak positif untuk Timnas Indonesia dan klub-klub yang berkompetisi di bawah naungan PT LIB.

"Saya senang karena PSSI dan liga jika bersatu, baik untuk karier pemain. PSSI dan liga juga jelas kalendernya tidak saling dorong mendorong," kata Erick Thohir di Bogor, Sabtu 8 Februari 2025.

Menteri BUMN itu mengatakan Badan Timnas Nasional (BTN) daan tim kepelatihan Timnas Indonesia berkolaborasi dengan pelatih klub. Hal itu agar perkembangan pemain Timnas Indonesia bisa terpantau.

“Apalagi kalau BTN dan pelatih Timnas juga bersatu dengan para pelatih klub-klub, itu bagus. Karena, saat pemain kembali ke klub kita butuh laporan dari klub mengenai kondisi dari para pemain Timnas. Ini kondisi yang harus kita pertahankan,” ujar Erick Thohir.