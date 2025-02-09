Respons Winger Persib Bandung Febri Hariyadi Diminta Wulan Guritno Dekati sang Anak Shalom

RESPONS winger Persib Bandung, Febri Hariyadi diminta Wulan Guritno berakting mendekati sang anak Shalom Razade akan diulas Okezone. Medio empat tahun lalu, Febri Hariyadi berhasil menunaikan mimpinya, yakni bertemu langsung sang idola, yakni aktris Wulan Guritno.

Setelah hanya bisa mengagumi dan mengikuti akun Instagram Wulan Guritno, Febri Hariyadi akhirnya dipertemukan dengan perempuan 44 tahun itu dalam sebuah salah satu program di channel YouTube Persib TV.

Dalam program tersebut, Febri Hariyadi bak menjadi bintang tamu. Ia ditanya seputar karier hingga bermain games bersama Wulan Guritno selaku host dan Shalom Syach Razade yang bertugas sebagai co-host.

1. Febri Hariyadi Malu-Malu saat Diminta Wulan Guritno Menggoda Shalom

Febri Hariyadi malu-malu di hadapan Wulan Guritno dan Shalom. (Foto: YouTube/Persib TV)

Salah satu momen kocak terjadi ketika ibu tiga anak itu menantang Febri Hariyadi untuk beradu akting. Wulan Guritno meminta Febri Hariyadi untuk berakting “menembak” atau mengungkapkan cinta kepada sang anak, Shalom.

"Aku jadi sutradaranya. Skenarionya adalah ada cewek yang sudah kamu naksir selama lima tahun dan enggak berani ngomong sebelumnya. Ini kayaknya waktu yang tepat (untuk menembak) dia (cewek) sedang duduk di pojokan sendiri,” kata Wulan Guritno kepada Febri Hariyadi, Okezone mengutip dari channel YouTube Persib TV, Minggu (9/2/2025).

Febri Hariyadi yang dikenal lincah dan garang saat beraksi di lapangan hijau, seketika langsung ciut. Pemain Timnas Indonesia era Luis Milla ini pun mengaku sebagai pria pemalu.

“Saya jujur aja nih. Saya tuh memang sebenarnya pemalu, pemalu banget. Saya tuh kalau deketin cewek berdasarkan pengalaman saya ya. Palingan nanya, sendirian ya?” tanya Febri Hariyadi kepada Shalom, yang langsung disambut gelak tawa oleh Wulan Guritno dan juga Shalom.