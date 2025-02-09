VENEZIA – Hasil Venezia FC vs AS Roma di Liga Italia 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Pier Luigi Penzo, Venezia, Italia, Minggu (9/2/2025) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk Il Lupi.
Gol tunggal Roma dicetak oleh penalti Paulo Dybala (57’). Jay Idzes dan kawan-kawan tak mampu memanfaatkan dominasi penguasaan bola untuk mencetak gol.
Jalannya Pertandingan
Tempo sedang-sedang saja di 10 menit awal laga. Peluang pertama baru tercatat di menit ke-15 ketika tembakan Dovbyk dari dalam kotak penalti bisa ditepis oleh Ionut Radu.
Kans terbaik dimiliki Roma pada menit ke-30. Sayangnya, bola dari Gianluca Mancini disapu tepat di dekat garis gawang oleh Alessio Zerbin.
Peluang terbaik Venezia didapat menit ke-44. Umpan dari Kike Perez disundul Alessandro Marcandalli tetapi melebar dari gawang Mile Svilar. Skor 0-0 pun menutup babak pertama.
Memasuki babak kedua, tempo lagi-lagi berjalan sedang cenderung lambat. Roma mendapat peluang emas di menit ke-56 ketika Angelino dilanggar Marcandalli di kotak terlarang.