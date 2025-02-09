Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Venezia FC vs AS Roma di Liga Italia 2024-2025: Jay Idzes Dkk Kalah 0-1 Gara-Gara Penalti Paulo Dybala

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 09 Februari 2025 |20:24 WIB
Hasil Venezia FC vs AS Roma di Liga Italia 2024-2025: Jay Idzes Dkk Kalah 0-1 Gara-Gara Penalti Paulo Dybala
Penalti Paulo Dybala membawa AS Roma menang 1-0 atas Venezia FC (Foto: X/@SerieA_EN)
A
A
A

VENEZIA – Hasil Venezia FC vs AS Roma di Liga Italia 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Pier Luigi Penzo, Venezia, Italia, Minggu (9/2/2025) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk Il Lupi.

Gol tunggal Roma dicetak oleh penalti Paulo Dybala (57’). Jay Idzes dan kawan-kawan tak mampu memanfaatkan dominasi penguasaan bola untuk mencetak gol.

Venezia vs AS Roma (Foto: X/@OfficialASRoma)
Venezia vs AS Roma (Foto: X/@OfficialASRoma)

Jalannya Pertandingan

Tempo sedang-sedang saja di 10 menit awal laga. Peluang pertama baru tercatat di menit ke-15 ketika tembakan Dovbyk dari dalam kotak penalti bisa ditepis oleh Ionut Radu.

Kans terbaik dimiliki Roma pada menit ke-30. Sayangnya, bola dari Gianluca Mancini disapu tepat di dekat garis gawang oleh Alessio Zerbin.

Peluang terbaik Venezia didapat menit ke-44. Umpan dari Kike Perez disundul Alessandro Marcandalli tetapi melebar dari gawang Mile Svilar. Skor 0-0 pun menutup babak pertama.

Memasuki babak kedua, tempo lagi-lagi berjalan sedang cenderung lambat. Roma mendapat peluang emas di menit ke-56 ketika Angelino dilanggar Marcandalli di kotak terlarang.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/47/3143327/massimiliano_allegri_resmi_jadi_pelatih_ac_milan_untuk_periode_kedua-8EUh_large.jpg
Resmi! Massimiliano Allegri Comeback Jadi Pelatih AC Milan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/47/3142972/jay_idzes-8CKN_large.jpg
Gagal Bertahan di Serie A, Venezia Berniat Jual Pemain Termasuk Jay Idzes!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/47/3142582/jay_idzes-alJu_large.jpg
Perasaan Jay Idzes Usai Venezia FC Gagal Bertahan di Serie A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/47/3141952/simak_hasil_liga_italia_2024_2025_semalam_di_mana_venezia_fc_harus_terdegradasi-gkby_large.jpg
Hasil Liga Italia 2024-2025: Venezia vs Juventus 2-3, Jay Idzes Dkk Harus Terdegradasi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/15/11/1644587/raih-predikat-elite-label-bank-jateng-borobudur-marathon-2025-hadirkan-rute-baru-zcw.webp
Raih Predikat Elite Label, Bank Jateng Borobudur Marathon 2025 Hadirkan Rute Baru
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/16/pelatih_timnas_indonesia_u_22_indra_sjafri.jpg
Komentar Mengejutkan Indra Sjafri usai Timnas Indonesia U-22 Dibantai Mali
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement