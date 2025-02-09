Hasil Venezia FC vs AS Roma di Liga Italia 2024-2025: Jay Idzes Dkk Kalah 0-1 Gara-Gara Penalti Paulo Dybala

Penalti Paulo Dybala membawa AS Roma menang 1-0 atas Venezia FC (Foto: X/@SerieA_EN)

VENEZIA – Hasil Venezia FC vs AS Roma di Liga Italia 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Pier Luigi Penzo, Venezia, Italia, Minggu (9/2/2025) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk Il Lupi.

Gol tunggal Roma dicetak oleh penalti Paulo Dybala (57’). Jay Idzes dan kawan-kawan tak mampu memanfaatkan dominasi penguasaan bola untuk mencetak gol.

Venezia vs AS Roma (Foto: X/@OfficialASRoma)

Jalannya Pertandingan

Tempo sedang-sedang saja di 10 menit awal laga. Peluang pertama baru tercatat di menit ke-15 ketika tembakan Dovbyk dari dalam kotak penalti bisa ditepis oleh Ionut Radu.

Kans terbaik dimiliki Roma pada menit ke-30. Sayangnya, bola dari Gianluca Mancini disapu tepat di dekat garis gawang oleh Alessio Zerbin.

Peluang terbaik Venezia didapat menit ke-44. Umpan dari Kike Perez disundul Alessandro Marcandalli tetapi melebar dari gawang Mile Svilar. Skor 0-0 pun menutup babak pertama.

Memasuki babak kedua, tempo lagi-lagi berjalan sedang cenderung lambat. Roma mendapat peluang emas di menit ke-56 ketika Angelino dilanggar Marcandalli di kotak terlarang.