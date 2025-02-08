Patrick Kluivert Bakal Nonton Langsung Laga Dewa United vs Persija Jakarta Malam Ini, Begini Reaksi Carlos Pena

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dikabarkan akan menonton langsung laga Dewa United vs Persija Jakarta dalam lanjutan Liga 1. Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena, pun memberi komentar.

Carlos Pena menyambut baik jika Patrick Kluivert akan menonton laga timnya melawan Dewa United. Menurutnya, para pemain pasti akan berusaha bermain apik untuk mencuri perhatian pelatih asal Belanda itu.

1. Duel Persija Jakarta Melawan Dewa United

Ya, Persija Jakarta akan melakoni laga lanjutan Liga 1 2024-2025. Mereka akan menghadapi Dewa United di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Sabtu (8/2/2024) pukul 19.00 WIB.

Laga itu kabarnya akan disaksikan langsung oleh Patrick Kluivert. Carlos Pena pun sambut niat pelatih Timnas Indonesia itu karena dinilai akan memberi motivasi tambahan kepada para pemainnya.

"Ya, saya yakin tentang itu. Saya yakin bahwa untuk pemain lokal yang bisa bermain besok (hari ini), itu akan menjadi motivasi yang besar," kata Carlos Pena dalam konferensi pers, Jumat 7 Februari 2025.