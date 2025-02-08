Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Patrick Kluivert Bakal Nonton Langsung Laga Dewa United vs Persija Jakarta Malam Ini, Begini Reaksi Carlos Pena

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 08 Februari 2025 |09:42 WIB
Patrick Kluivert Bakal Nonton Langsung Laga Dewa United vs Persija Jakarta Malam Ini, Begini Reaksi Carlos Pena
Patrick Kluivert jadi pelatih Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dikabarkan akan menonton langsung laga Dewa United vs Persija Jakarta dalam lanjutan Liga 1. Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena, pun memberi komentar.

Carlos Pena menyambut baik jika Patrick Kluivert akan menonton laga timnya melawan Dewa United. Menurutnya, para pemain pasti akan berusaha bermain apik untuk mencuri perhatian pelatih asal Belanda itu.

Patrick Kluivert. (Foto: PSSI)

1. Duel Persija Jakarta Melawan Dewa United

Ya, Persija Jakarta akan melakoni laga lanjutan Liga 1 2024-2025. Mereka akan menghadapi Dewa United di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Sabtu (8/2/2024) pukul 19.00 WIB.

Laga itu kabarnya akan disaksikan langsung oleh Patrick Kluivert. Carlos Pena pun sambut niat pelatih Timnas Indonesia itu karena dinilai akan memberi motivasi tambahan kepada para pemainnya.

"Ya, saya yakin tentang itu. Saya yakin bahwa untuk pemain lokal yang bisa bermain besok (hari ini), itu akan menjadi motivasi yang besar," kata Carlos Pena dalam konferensi pers, Jumat 7 Februari 2025.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/13/51/1643775/hasil-drawing-wakil-indonesia-di-australia-open-2025-jonatan-christie-vs-yushi-tanaka-ryq.webp
Hasil Drawing Wakil Indonesia di Australia Open 2025: Jonatan Christie vs Yushi Tanaka
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/13/gelandang_persib_bandung_adam_alis_foto_persib.jpg
Adam Alis Blak-blakan soal Perannya di Persib Bandung
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement