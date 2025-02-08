Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Dewa United vs Persija Jakarta: Carlos Pena Fokus Perbaiki Lini Pertahanan Macan Kemayoran

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 08 Februari 2025 |00:00 WIB
Dewa United vs Persija Jakarta: Carlos Pena Fokus Perbaiki Lini Pertahanan Macan Kemayoran
Persija Jakarta bakal hadapi Dewa United di Liga 1 2024-2025. (Foto: Instagram/persija)
JAKARTA – Juru taktik Persija Jakarta, Carlos Pena tengah fokus memperbaiki lini pertahanan timnya jelang melawan Dewa United di laga lanjutan Liga 1 2024-2025. Sebab menurut Pena, lini belakang Persija masih kerap rapuh, sehingga ia merasa wajib untuk dibenahi.

Persija Jakarta akan berhadapan dengan Dewa United di pekan ke-22 Liga 1 2024-2025. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat pada Sabtu (8/2/2025) mendatang.

1. Laga Krusial untuk Persija

Laga tersebut akan menjadi krusial bagi Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta. Sebab, Persija bisa saja tergeser dari posisi kedua jika kalah dalam pertandingan tersebut.

Dewa United yang kini berada di urutan keempat hanya tertinggal dua poin dari Persija. Sementara posisi ketiga ada Persebaya Surabaya dengan 38 poin.

Namun, Macan Kemayoran memiliki problem di lini pertahanan menjelang pertandingan itu. Lima gol bersarang di gawang Persija dalam dua pertandingan terakhir. Oleh karena itu, Pena menegaskan timnya akan memperkuat pertahanan sebelum hari pertandingan.

carlos pena foto persija jakarta
carlos pena foto persija jakarta

“Bukan angka kebobolan yang kami inginkan. Kami tentu tidak mau kebobolan banyak gol. Tentu akan sulit mencetak 3-4 gol jika kami ingin memenangkan pertandingan,” kata Pena dilansir dari laman resmi Persija Jakarta, Sabtu (8/2/2025).

“Kami kebobolan dari situasi yang mudah. Kami harus bertahan dengan lebih baik,” tambahnya.

 

