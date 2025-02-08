Hasil Como 1907 vs Juventus di Liga Italia 2024-2025: Bianconeri Menang Dramatis 2-1!

HASIL Como 1907 vs Juventus di Liga Italia 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Bianconeri -julukan Juventus- menang dramatis dengan skor 2-1.

Laga Como 1907 vs Juventus di Liga Italia 2024-2025 berlangsung di Stadion Giuseppe Sinigaglia, pada Sabtu (8/2/2025) dini hari WIB. Gol-gol Juventus dicetak oleh Randal Kolo Muani.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Juventus dapat perlawanan sengit di markas Como. Gawang mereka beberapa kali dapat ancaman berbahaya.

Salah satunya lewat aksi Nico Paz pada menit ke-11. Beruntung, bola masih belum bersarang ke gawang Juventus usai ditepis Michele Di Gregorio.

Juventus tak tinggal diam. Mereka bahkan sukses membuka keunggulan lebih dahulu lewat aksi Kolo Muani usai memanfaatkan umpan dari Gonzalez. Juventus unggul 1-0.

Tetapi, keunggulan Juventus tak bertahan lama. Jelang akhir laga, Como berhasil menyamakan kedudukan lewat aksi Assane Diao usai memanfaatkan umpan dari Cutrone. Laga babak pertama pun rampung dengan skor 1-1.