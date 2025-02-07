TANGERANG – Hasil Persita Tangerang vs Persik Kediri di Liga 1 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Jumat (7/2/2025) sore WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk Pendekar Cisadane.
Gol tunggal kemenangan Persita dicetak oleh Ryuji Utomo (11’). Berkat hasil itu, Ryuji dan kawan-kawan mengumpulkan 35 poin dari 22 pertandingan.
Jalannya Pertandingan
Persita mengawali pertandingan dengan serangan masif ke pertahanan Persik. Tim berjuluk Pendekar Cisadane itu melancarkan serangan lewat sisi sayap untuk meruntuhkan skema Macan Putih -julukan Persik Kediri.
Upaya itu berbuah manis, Ryuji Utomo (11’) akhirnya berhasil menjebol gawang Persik. Eks penggawa Persija Jakarta itu berhasil memanfaatkan umpan yang dikirim oleh Irsyad Maulana, Persita unggul 1-0.
Selepas gol itu, Persik meningkatkan intensitas serangannya untuk menyamakan kedudukan. Namun sayang, usaha Ramiro Fergonzi dan kolega masih belum membuahkan hasil hingga laga memasuki menit ke-35.
Pada akhirnya, tidak ada gol tambahan tercipta hingga wasit menyatakan laga babak pertama selesai. Persita unggul atas tim tamu Persik dengan skor tipis 1-0 di paruh pertama.