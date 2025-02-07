Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persita Tangerang vs Persik Kediri di Liga 1 2024-2025: Pendekar Cisadane Menang 1-0 Berkat Gol Tunggal Ryuji Utomo

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 07 Februari 2025 |17:33 WIB
Hasil Persita Tangerang vs Persik Kediri di Liga 1 2024-2025: Pendekar Cisadane Menang 1-0 Berkat Gol Tunggal Ryuji Utomo
Persita Tangerang menang 1-0 atas Persik Kediri berkat gol tunggal Ryuji Utomo (Foto: Instagram/@persita.official)
TANGERANG – Hasil Persita Tangerang vs Persik Kediri di Liga 1 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Jumat (7/2/2025) sore WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk Pendekar Cisadane.

Gol tunggal kemenangan Persita dicetak oleh Ryuji Utomo (11’). Berkat hasil itu, Ryuji dan kawan-kawan mengumpulkan 35 poin dari 22 pertandingan.

Persita Tangerang vs Persik Kediri di Liga 1 2024-2025 (Foto: Instagram/@persita.official)
Persita Tangerang vs Persik Kediri di Liga 1 2024-2025 (Foto: Instagram/@persita.official)

Jalannya Pertandingan

Persita mengawali pertandingan dengan serangan masif ke pertahanan Persik. Tim berjuluk Pendekar Cisadane itu melancarkan serangan lewat sisi sayap untuk meruntuhkan skema Macan Putih -julukan Persik Kediri.

Upaya itu berbuah manis, Ryuji Utomo (11’) akhirnya berhasil menjebol gawang Persik. Eks penggawa Persija Jakarta itu berhasil memanfaatkan umpan yang dikirim oleh Irsyad Maulana, Persita unggul 1-0.

Selepas gol itu, Persik meningkatkan intensitas serangannya untuk menyamakan kedudukan. Namun sayang, usaha Ramiro Fergonzi dan kolega masih belum membuahkan hasil hingga laga memasuki menit ke-35.

Pada akhirnya, tidak ada gol tambahan tercipta hingga wasit menyatakan laga babak pertama selesai. Persita unggul atas tim tamu Persik dengan skor tipis 1-0 di paruh pertama.

 

