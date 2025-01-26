Gabung Borussia Monchengladbach, Kevin Diks Jadi Pemain Pertama Indonesia yang Main di Bundesliga

KEVIN Diks segera gabung Borussia Monchengladbach. Dengan begitu, Kevin Diks bakal jadi pemain pertama Indonesia yang main di Bundesliga.

Kabar Kevin Diks segera gabung Borussia Monchengladbach disampaikan jurnalis kenamaan asal Jerman, Florian Plettenberg. Dia menyebut bahwa kesepakatan telah tercapai antara Kevin Diks dan pihak klub asal Jerman itu.

1. Kevin Diks Diikat Kontrak hingga 2030

Florian Plettenberg mengatakan bahwa Kevin Diks telah rampung melakukan tes medis untuk gabung Borussia Monchengladbach. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu pun akan gabung ke Borussia Monchengladbach pada musim panas 2025.

Borussia Monchengladbach pun dikabarkan memberi Kevin Diks kontrak berdurasi panjang. Dia akan bertahan di sana hingga 2030.

“SELESAI. Kevin Diks akan bergabung dengan Borussia Monchengladbach di musim panas!” tulis Florian Plettenberg di akun media sosialnya, dikutip Minggu (26/1/2025).

“Tes medis selesai. Kontrak ditandatangani hingga 2030. Pengumuman segera,” lanjutnya.