5 Striker Ganas yang Bakal Dihadapi Pemain Timnas Indonesia Kevin Diks di Bundesliga, Nomor 1 Bomber Bayern Munich

ADA 5 striker ganas yang bakal dihadapi pemain Timnas Indonesia, Kevin Diks jika resmi bermain di Bundesliga bersama Borussia Monchengladbach. Ya, bek andalan Timnas Indonesia itu dikabarkan akan segera meninggalkan FC Copenhagen di bursa transfer musim panas 2025.

Menurut laporan media Belanda, Bold DK, Kevin Diks sudah sepakat gabung Monchengladbach dan tinggal menandatangani kontrak saja. Andai itu benar terwujud, maka Diks harus siap-siap menghadapi striker-striker ganas yang menghuni Bundesliga musim depan. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Striker Ganas yang Bakal Dihadapi Pemain Timnas Indonesia Kevin Diks di Bundesliga:

5. Hugo Ekitike (Eintracht Frankfurt)

Hugo Ekitike. (instagram/hekitike)

Ekitike sejauh ini tampil menjanjikan bersama Frankfurt. Penyerang berusia 22 tahun itu terbukti mampu 13 gol dari 26 penampilannya bersama Frankfurt di musim ini.

Khusus di Bundesliga 2024-2025, Ekitike sudah mencetak 9 gol dan membuatnya bertengger di posisi delapan pada klasemen top skor turnamen tersebut. Penyerang asal Prancis itu pun baru didatangkan Frankfurt pada musim panas 2024 lalu dari Paris Saint-Germain (PSG).

4. Jonathan Burkardt (Mainz 05)

Burkardt adalah striker andalan Mainz 05 di musim ini. Pemain akademi Mainz 05 itu tercatat sudah mengoleksi 12 gol dan 2 assist dari 16 penampilannya di Bundesliga 2024-2025.

Dengan 12 gol itu, Burkardt pun berada di peringkat keempat pada klasemen top skor Bundesliga 2024-2025. Jelas Burkardt akan menjadi lawan berbahaya Kevin Diks andai jadi main di Liga Jerman.