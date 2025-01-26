Barito Putera Resmi Tunjuk Vitor Tinoco sebagai Pelatih, Gantikan Rahmad Darmawan

BARITO Putera resmi tunjuk Vitor Tinoco sebagai pelatih kepala. Dia gantikan peran Rahmad Darmawan.

Nama Vitor Tinoco sendiri tak asing di Barito Putera. Dia sebelumnya merupakan pelatih fisik dan caretaker di Barito Putera. Kini, dia pun dapat peran baru sebagai pelatih kepala.

1. Vitor Tinoco Comeback ke Barito Putera

Ya, Vitor Tinoco comeback ke Barito Putera. Pelatih asal Brasil itu akan menjalani peran baru sebagai pelatih kepala Barito Putera menggantikan peran Rahmad Darmawan.

Vitor Tinoco pernah jadi pelatih fisik Barito Putera pada 2017-2020. Dia juga sempat menjadi caretaker pada musim 2022-2023.

Penunjukkan Vitor Tinoco menjadi pelatih kepala diharapkan membawa perubahan positif bagi Laskar Antasari untuk bangkit di sisa 2024-2025.