HOME BOLA LIGA INDONESIA

Reaksi Berkelas Bojan Hodak soal Peluang Persib Bandung yang Kian Besar untuk Juara Liga 1 2024-2025

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 26 Januari 2025 |03:05 WIB
Reaksi Berkelas Bojan Hodak soal Peluang Persib Bandung yang Kian Besar untuk Juara Liga 1 2024-2025
Para pemain Persib Bandung kala berlaga. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

REAKSI berkelas Bojan Hodak soal peluang Persib Bandung yang kian besar untuk juara Liga 1 2024-2025. Dia ogah jemawa dengan kondisi tersebut.

Bojan Hodak justru meminta timnya untuk terus jaga fokus. Dengan begitu, peluang Persib juara akan tetap terjaga.

Arema FC vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

1. Persib Bandung Perlebar Kans Juara

Kemenangan Persib Bandung atas Arema FC memperlebar jarak dengan runner-up klasemen sementara Liga 1. Di posisi kedua atau runner-up dan ketiga menguntit Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta, mereka sama-sama dengan torehan 37 poin, atau berjarak 6 poin dari Maung Bandung.

Jarak 6 poin itu membuat peluang Persib kukuh di puncak klasemen sementara kian besar. Otomatis peluang mempertahankan gelar juara Liga 1 kian besar. Apalagi secara komposisi pemain Maung Bandung memang mendukung hal itu.

2. Diminta Tetap Waspada

Tapi, pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, meminta anak asuhnya tetap waspada dan tidak memikirkan hal itu dahulu. Apalagi, masih ada 14 pertandingan sisa yang harus dijalani oleh timnya.

"Kesempatan terbuka tentu saja, tapi ingat sekali lagi bahwa pertandingan masih lama masih ada 14 pertandingan yang harus dijalani," kata Bojan Hodak, usai pertandingan di Stadion Soepriadi, Kota Blitar, Jumat 24 Januari 2025.

Namun diakui Hodak, kemenangan atas Arema FC kembali meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi timnya. Terlebih sebelum laga melawan Arema FC, Persib kalah 0 - 2 atas Dewa United di kandang sendiri sekaligus memutus rekor tak terkalahkan di 18 pertandingan.

"Terus terang dengan hasil yang kita mencetak tiga gol dan mengakhiri dengan kemenangan ini, tentunya bagus buat Persib. Selanjutnya kita akan fokus untuk pertandingan berikutnya," ucap pelatih asal Kroasia ini.

Ia pun meminta anak asuhnya untuk fokus menjalani pertandingan demi pertandingan ke depan. Apalagi setelah ini akan menghadapi PSM Makassar yang bersaing memperebutkan papan atas juga, disusul laga tandang ke markas PSIS Semarang.

"Saya bilang bahwa perjalanan masih panjang, artinya kita harus tetap fokus, kontinu bertahap, konsisten disiapkan, supaya bisa menjaga di setiap pertandingan, dan bisa bertahan di papan atas," ucap Bojan Hodak.

 

1 2
      
